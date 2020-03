Coronavirus, superati i 10mila contagi in Italia: vittime salite a 631. L’ultimo bollettino e tutti gli aggiornamenti

Secondo l’ultimo bollettino reso noto dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli nella giornata di martedì, le vittime in Italia sono salite a 631 (168 in più di lunedì). Sono 8.514 i malati per coronavirus (877 dei quali in terapia intensiva), con un incremento di 529 unità rispetto a lunedì, mentre i guariti sono 1.004, 280 in più di lunedì.

Lombardia e Veneto hanno chiesto di chiudere tutto, ad eccezione di alimentari e farmacie, per 15 giorni. E il governo si dice pronto a intervenire con misure più dure. Contraria, invece, Confindustria. Fontana: “La zona rossa di Codogno e Lodi è l’unica dove l’evoluzione dell’infezione si sta invertendo”.

Il premier Conte ha dichiarato l’intero Paese “zona protetta”: le misure restrittive tese ad arginare l’epidemia di coronavirus vengono pertanto estese a tutta Italia. Il dpcm, in vigore da oggi, prevede divieto d’assembramento; spostamenti solo per lavoro, salute o necessità stringenti con autocertificazione; chiusura delle scuole fino al 3 aprile; stop agli eventi sportivi. Nessuna chiusura invece dei supermercati e approvvigionamenti garantiti: presi d’assalto però nella notte i punti vendita h24.