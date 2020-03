Coronavirus, nessun morto a Cosenza. Ecco la verità

Nessun morto per Coronavirus a Cosenza. La notizia di un decesso, diffusa in mattinata, è stata smentita da fonti ufficiali della Regione Calabria.

Desta qualche preoccupazione la paziente di Corigiliano risultata positiva lunedì.

“Abbiamo adottato una nuova decisione che si basa su un presupposto. Tempo non ce n’è. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e ahimè anche delle persone decedute. La nostre abitudini quindi vanno cambiate. Vanno cambiate ora. Ho deciso di adottare subito misure ancora piu’ stringenti, più forti”. A dirlo il presidente del consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

“Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare come ‘io resto a casa’. Non ci sarà piu’ una zona rossa nella pensisola. Ci sarà l’Italia zona protetta“, ha aggiunto.

“Stiamo ragionando sulla possibilità di precostituire una richiesta più elevata rispetto ai 7,5 miliardi di euro previsti per il decreto legge, riguardo allo scostamento del deficit”, ha detto il premier, rispondendo alle domande dei cronisti.

“Non è prevista una limitazione dei trasporti pubblici. Cerchiamo di garantire la continuità del sistema produttivo. Vogliamo consentire alle persone di andare a lavorare. Per quanto riguarda le manifestazioni sportive, non c’è ragione per cui proseguano le gare, penso anche al campionato di calcio, tutti anche i tifosi devono prenderne atto” ha detto ancora.

“Sospensione dell’attività didattica” nelle scuole “fino al 3 aprile”, ha annunciato d Conte.