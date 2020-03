Ministra De Micheli: “Non escludo allungamento chiusura scuole”

“La prossima settimana approveremo un decreto che si articola in tre grandi parti. Un’ulteriore investimento per la Sanità, che in questo momento ha bisogno di essere sostenuta anche economicamente. Il secondo capitolo sono gli ammortizzatori sociali, ci sono persone che stanno perdendo il lavoro e vogliamo introdurre uno strumento di ammortizzazione universale, anche per le imprese che hanno solo un lavoratore, per il periodo di durata dell’emergenza. Una cassa integrazione generalizzata. Con questo anche una misura di sostegno alle famiglie che hanno più bisogno alla luce della nostra decisione di chiudere tutte le scuole del Paese”. Lo ha detto a“L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.

“Il terzo capitolo – ha concluso il ministro De Micheli – è quello delle imprese, che hanno bisogno prima di tutto di liquidità. Su questo abbiamo raccolto la disponibilità dell’Associazione Bancaria Italiana. Stiamo studiando dei meccanismi per consentire alle imprese di rinviare molti degli adempimenti e dei pagamenti che devono fare nei prossimi mesi”.

CORONAVIRUS/ NON ESCLUDO ALLUNGAMENTO CHIUSURA SCUOLE

“Le scuole per ora sono chiuse fino al 15 ma non escludiamo anche allungamenti di questa data. Sono pronta a condividere tutte le decisioni, anche le più radicali, per fermare il contagio”. Lo ha detto a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.

CORONAVIRUS/ CONTE MOLTO SOLIDO E CONSAPEVOLE

SCELTE MEDITATE E MAI EMOTIVE

“Ho trovato il presidente Conte molto solido, molto presente, consapevole e disponibile a condividere le scelte e le decisioni per il Paese. Credo che queste siano tutte caratteristiche che aiuteranno l’Italia ad affrontare questa crisi. È importante che ci siano consapevolezza e solidità. Con il presidente e tutto il Consiglio dei ministri dedichiamo molte ore all’approfondimento per prendere sempre delle decisioni meditate e mai guidate dall’emotività. Per la responsabilità che abbiamo in questo momento non possiamo minimamente essere emotivi, ma basarci sui consigli che di danno gli scienziati”. Lo ha detto a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.

ALITALIA/ EMERGENZA CORONAVIRUS ACCELERERÀ LE DECISIONI DEL GOVERNO

“Ci sono cento buoni motivi perché Alitalia venga rilanciata, come è nei progetti del Governo. Evidentemente quello che sta succedendo ha impresso un’accelerata nella nostra discussione e accelererà anche le decisioni del Governo. Questo è molto chiaro. C’è la scadenza del 31 maggio, credo che a fronte di questa crisi globale dovremo anticipare le nostre decisioni”. Così a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, parlando del dossier Alitalia.

Commentando le difficoltà del comparto aereo a seguito della diffusione del Coronavirus, De Micheli ha spiegato che “non solo Alitalia ha cancellato 38 voli per assenza di passeggeri, Lufthansa ieri ne ha cancellati 150, abbiamo avuto la crisi di Air Italy. Anche sul fronte degli ammortizzatori sociali interverremo rispetto al Fondo volo, che finanzia gli ammortizzatori sociali per il lavoratori delle compagnie aeree. C’è un aspetto di intervento societario e un aspetto di intervento per i lavoratori”.

EMERGENZA CORONAVIRUS CI CAMBIERÀ COME PAESE, USCIREMO PIÙ FORTI E MIGLIORI

“Ne usciremo profondamente diversi, come persone e come comunità Paese, l’economia sarà una conseguenza della mutazione del nostro Paese. Il Coronavirus ci sta impedendo di essere quello che noi siamo profondamente, persone sociali che amano stare insieme”. Così a“L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.

“Noi – ha proseguito – ci abbracciamo sempre, ci stringiamo sempre, ci diamo la mano, siamo abituati a stare in compagnia. Il fatto che questo ci limiti ci farà comprendere ancora di più la bellezza di essere una comunità. Usciremo molto più forti e migliori”.

OPERE PUBBLICHE / NOMINEREMO 12 COMMISSARI PER 25 OPERE

“Abbiamo inviato alla Presidenza del Consiglio e al ministero dell’Economia l’elenco di 25 opere pubbliche che, o per motivi progettuali o per complessità di natura amministrativa, hanno bisogno di essere commissariate. Verranno presto inviate alle Camere per il parere da parte delle Commissioni. Dopo il ministero selezionerà e nominerà i commissari: su 25 opere prevediamo di accorparne alcune e di nominarne 12”. Lo ha detto a “L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. “Gli altri commissari previsti – ha concluso – sono già stati tutti nominati, tranne che per la Tav dove non ho ritenuto necessario un commissario, poiché le attività si stanno svolgendo regolarmente”.

LIGURIA/ CON ALLEANZA PD-M5S SIAMO DAVVERO COMPETITIVI

“Sono molto contenta di questa notizia, su quella regione abbiamo fatto un grande lavoro, abbiamo grande comunità d’intenti, di prospettive, sia sul piano delle infrastrutture che sul piano industriale e sociale. Credo che a questo punto siamo davvero competitivi in Liguria”. Lo ha detto a“L’Intervista di Maria Latella” su Sky TG24 il ministro delle InfrastrutturePaola De Micheli, commentando l’alleanza M5S-Pd per le prossime elezioni regionali in Liguria.