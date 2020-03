Coronavirus, Zingaretti: «No a panico ma comportamenti responsabili». Arriva gel disinfettante al tribunale di Roma

“C’è un aspetto che adesso va rilanciato con forza: no al panico, ma sì alla responsabilità. Sono i comportamenti individuali delle persone che a questo punto possono fare la differenza”. Lo ha sottolineato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, conversando con i giornalisti allo Spallanzani, dove i ricoverati per nuovo Coronavirus sono ora 7, oltre a 5 casi sottoposti a sorveglianza sanitaria domiciliare tra Roma e provincia. “Ora – ha proseguito il governatore dem – quello che bisogna cambiare, con serenità, sono le abitudini delle persone, perchè il contagio si determina con una vicinanza tra le persone entro un metro, quindi bisogna stare più attenti, bisogna lavarsi spesso le mani, evitare, nel limite del possibile, di frequentare luoghi chiusi, affollati, sia nel caso di eventi pubblici che privati. Insomma – ha aggiunto Zingaretti – per almeno due settimane bisogna che tutti e tutte stiano più attenti”.



“Ci si può salutare anche senza stringersi la mano, senza abbracciarsi, non si offende nessuno”, ha proseguito Zingaretti, “perchè a questo punto la differenza, prese tutte le misure del caso, sta nell’intelligenza delle persone. Questo è il messaggio che daremo con forza anche nel Lazio. Abbiamo investito diverse centinaia di migliaia di euro per una campagna di informazione social, sui giornali, nei locali pubblici ed è bene che ci sia questa consapevolezza”. Il segretario del PD ha quindi osservato: “I recenti casi emersi nel Lazio non hanno per fortuna la radice nella nostra regione, cioè sono riconducibili a eventi in altre regioni, però non a caso sono legati alla partecipazione in un caso a una partita di calcio, nell’altro a un concerto, il che conferma che il virus puo’ essere contratto in occasione di eventi sociali”.



Intano il dispenser con il gel disinfettante per le mani approda al tribunale di Roma. Così, anche il palazzo di giustizia più grande di Italia si attrezza per affrontare l’emergenza del coronavirus. Assieme al gel c’è anche il decalogo con le dieci raccomandazioni del Ministero della Salute. Le indicazioni compaiono nella palazzina che ospita la procura, negli uffici del tribunale, nella corte d’appello, negli uffici di cancelleria e nei bagni. Da questa mattina i distributori di gel sono a disposizione di chiunque.



Nei giorni scorsi con una circolare firmata dal presidente facente funzione della Corte d’Appello di Roma, Fabio Massimo Gallo, era stato disposto, “ai fini della massima prevenzione possibile”, di organizzare le udienze presso i tribunali civili e penali di Roma e Lazio in “fasce orarie” al fine di evitare “affollamenti nelle aule di udienza e negli spazi antistanti”. Nel provvedimento, inviato anche ai presidenti e dirigenti dei tribunali del distretto, si raccomandava “il puntuale rispetto delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute con particolare riguardo al frequente lavaggio delle mani e l’obbligo di comunicare eventuali transiti o soste nelle zone” focolaio del virus.



FOTO DIRE