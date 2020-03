Suppletive, al voto 33mila votanti. Il trionfo di Gualtieri

E’ del 17,66% l’affluenza finale le elezioni suppletive del collegio uninominale alla Camera (XV

Circoscrizione Lazio 1), pari a 32.880 votanti su 186.234 aventi diritto. E’ in corso in questo momento lo spoglio delle schede, 7 i candidati in lizza.

“Al Comitato Gualtieri, arrivano i primi dati dai seggi. E sono molto, ma molto positivi!! #RomaconGualtieri”.

Lo scrive su Twitter il viceministro dell’Economia, Antonio Misiani, che ha postato una foto con Roberto Gualtieri al comitato elettorale al Circo Massimo.

“Bravo Roberto! Un’altra vittoria, con un grande scarto. L’alleanza funziona, da un po’ si e’ tornati a vincere. Grazie a tutte e tutti coloro che ci hanno creduto e che hanno combattuto in una situazione difficile. E non finisce qui!”. Lo scrive il segretario Pd Nicola Zingaretti su Twitter.

I dati ufficiali dello scrutinio ancora non sono disponibili.