Coronavirus, tensostrutture negli ospedali: dietrofront a Palestrina

Ieri l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato aveva annunciato l’installazione di 31 tecnostrutture in altrettanti ospedali del Lazio.

Tra questi figurava anche il nosocomio di Palestrina, si legge su montiprenestini.info

Era stato tutto predisposto per l’installazione, c’erano le comunicazioni per la viabilità ed erano state diramate anche le circolari ai dipendenti: poi da Roma è arrivato il dietrofront.

Come Per ora si procederà con l’installazione di due nuove tensostrutture solo negli ospedali di Tor Vergata e al Policlinico Gemelli. Ai lavori di installazione parteciperanno anche volontari della protezione civile di Palestrina, che nei mesi scorsi hanno partecipato a un corso, rendendosi disponibili a questo intervento su Roma.

LE MOTIVAZIONI

L’installazione di tensostrutture esterne è avvenuta anche in altre regioni italiane e serve, come ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Angelo Borrelli, “per creare un filtro, tecnicamente un pre triage, per evitare che le persone con sintomi vengano in contatto con il resto dell’ospedale e poi doverlo evacuare”. Una prassi che rientra nelle norme sulla prevenzione.

Per ora a Palestrina non sarà necessario intervenire: smentite le voci che circolavano già da ieri sui canali social.