Meteo Roma, pioggia e maltempo: l’inverno non è ancora finito. Temperatura in netto calo

Il fronte freddo sta attraversando le regioni centrali, dove sono in atto rovesci e temporali tra Umbria, Marche e Lazio. Fino a 20 mm sono caduti nel grossetano, e una decina nell’alto Lazio, mentre i temporali stanno raggiungendo anche Roma. Si segnalano fiocchi di neve sull’Appennino centrale fin verso i 1200-1300 metri. Nel frattempo alcuni rovesci post-frontali si sono attivati al Nord, tra Alpi e Prealpi lombarde orientali, Trentino e tra Veneto e Friuli, in locale sconfinamento entro le prossime ore anche alle coste dell’Alto Adriatico. Deboli nevicate interessano le Alpi confinali dalla Val d’Aosta all’alto Adige, dove si segnala anche vento forte in quota con raffiche superiori ai 100 Km/h. Ancora in attesa delle precipitazioni il Sud con i primi fenomeni in formazione tra Molise e alta Campania.

Roma

Piogge o acquazzoni nel corso delle ore pomeridiane in generale esaurimento in serata. Temperature comprese tra +6°C e +10°C.



Lazio

Pogge diffuse al pomeriggio con neve sui rilievi fino a 1500 metri; miglioramento atteso tra la sera e la notte.





Tempo in sensibile miglioramento sin dalle prime ore del mattino con

schiarite via via più ampie nel corso della giornata. Cieli sereni o poco

nuvolosi nella notte. Residue nevicate sulle Alpi oltre gli 800-1000 metri.

Rapido peggioramento su tutte le regioni con piogge sparse, più intense sui

settori adriatici. Migliora in serata ovunque con residui fenomeni su

Abruzzo e Marche meridionali. Quota neve in calo dai 1500 metri a 1200-1300

metri nella notte.

Molte nubi sin dalle prime ore del mattino con maltempo al pomeriggio e in

serata sui settori peninsulari e nel nord della Sicilia. Neve

sull’Appennino molisano fin verso i 1300 metri in serata.



Temperature in generale calo sia nei valori minimi che nei valori massimi.





METEO DOMANI

Roma

Ampi spazi di sereno nel corso della mattinata ed al pomeriggio; condizioni di tempo stabile anche in serata con cieli generalmente sereni.



Lazio

Tempo stabile grazie all’alta pressione in rimonta sulla nostra penisola; sole prevalente dunque su tutti i settori sia al mattino sia poi al pomeriggio. Cieli sereni nella serata su tutto il territorio

Bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo locali foschie o

banchi di nebbia tra Emilia e Lombardia nelle prime ore del mattino.

Transito di innocua nuvolosità medio alta sulle Alpi nord orientali.

Giornata caratterizzata da cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi,

sia al mattino che nelle ore pomeridiane e serali.

Mattinata con residue piogge su Puglia centro-meridionale e nord della

Sicilia, ampie schiarite e bel tempo su tutti i settori entro le ore serali

e notturne.



Temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.



