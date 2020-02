CENTRO COMMERCIALE SUI TERRENI DELLA SORGENTE APPIA?

C’è un centro commerciale nel futuro della terra che ospita la sorgente dell’acqua minerale Appia. Muterà probabilmente in questo modo la destinazione d’uso di quei terreni. Si evince questo leggendo l’accordo stipulato tra Regione e proprietà finalizzato a salvaguardare il posto di lavoro di cinque dipendenti, gli ultimi rimasti della società Fonte Appia.

L’accordo, firmato anche dall’Istituto zooprofilattico di Lazio e Toscana, su autorizzazione regionale, prevede che l’Istituto prenda in affitto un ampio terreno attiguo alla sua sede per farne un capiente parcheggio. I soldi della locazione saranno utilizzati dal liquidatore della vecchia società per pagare lo stipendio dei cinque per i prossimi 18 mesi. Per il terreno restante invece si apre “la prospettiva, già in corso, di recupero urbanistico dell’intero spazio”, formuletta di grande ambiguità che tradotta in italiano corrente significa spesso, quasi sempre, centro commerciale.

L’ennesimo. Con l’operazione però sono “scongiurati i licenziamenti dei dipendenti della sorgente Appia. Lo storico sito di produzione e vendita di acqua minerale a Roma è salvo grazie al tempestivo intervento della Regione Lazio”, dichiara Gianfranco Moranti, segretario generale della Flai Cgil Roma Sud Pomezia Castelli, commentando i risultati della trattativa avviata con l’assessorato allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca, start-up e innovazione della Regione Lazio, dopo le notifiche di licenziamento ai dipendenti dello stabilimento alla fine del 2019 e che sarebbe dovuto diventare operativo il 15 febbraio.

L’assessorato ha messo in campo tutte le azioni necessarie all’obiettivo di mantenere l’impresa sul territorio e salvaguardare l’occupazione dei lavoratori”. Con un bando regionale è stata avviata la gara per la concessione minerale Appia scaduta da diversi anni. Inoltre la sinergia, voluta dalla Regione, con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, l’Ente pubblico ha fatto si che quest’ultimo, come vicino di casa, abbia locato una parte dell’area dello stabilimento per farne un parcheggio.

È stata poi condivisa, con i proprietari dell’area che ospita la sorgente, una prospettiva, già in corso, di recupero urbanistico dell’intero spazio”. E comprensibile dunque che “Con queste nuove e concrete garanzie” siano stati revocati i licenziamenti. Nel 2005 si pensava per quell’area ad un destino diverso.Massimo De Simoni, vicepresidente di centrosinistra del X Municipio, nel 2005 dichiarava: “La sorgente Appia per noi è una importante scommessa perché è un’area sottratta alle speculazioni di tipo commerciali. Speriamo quindi che possa riaprire nel più breve tempo possibile”. Altri tempi…Il tempo è passato.

Luca Benigni