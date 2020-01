Sanità, Zingaretti: “Giorno storico, è finito il commissariamento”

“Oggi e’ una giornata storica perche’ pochi minuti fa in giunta regionale e’ stato votato l’ultimo atto amministrativo per uscire dal commissariamento”. Lo ha detto il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti al Cto di Roma. L’assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato ha aggiunto: “Speriamo gia’ il 30 del mese il passaggio in Conferenza Stato Regioni”. Uscire dal commissariamento, ha spiegato Zingaretti, “vuol dire ripresa delle assunzioni con lo sblocco del turn over e vuol dire soldi da spendere. Oggi la sanita’ del Lazio e’ in attivo – ha sostenuto – in 6 anni abbiamo qualificato la spesa sanitaria tagliando sprechi e innovando il sistema. Mai tagliando i servizi”. “Non ci fermeremo – ha concluso – lo scetticismo lo lasciamo alle spalle, investiamo sulla speranza e continuiamo cosi'”.