Dagli Europei alle Olimpiadi, ecco i principali appuntamenti del 2020

Tra Europei e Olimpiadi, il grande Tennis, il ciclismo, basket e volley, si entra negli anni 20 all’insegna del grande sport. La parte piu’ ricca sara’ certamente l’estate, visto che da giugno ad agosto si terranno’ alcune delle manifestazioni piu’ attese, ma l’inizio e’ immediato. Dalla coppa del Mondo di sci, in Italia nelle specialita’ di Fondo, Combinata Nordica, sci alpino e salto a gennaio al primo Grande Slam dell’anno: quell’Australian Open che dara’ il via alla stagione di Matteo Berrettini nel tennis.

A febbraio parte il Sei Nazioni del 2020 con l’Italia impegnata contro il Galles il primo giorno del mese e si entra nel vivo della Champions League, con gli ottavi che iniziano il 18 febbraio e Atalanta, Napoli e Juventus impegnate in campo europeo rispettivamente il 19, il 25 e il 26. Il 20 invece sara’ la volta di Inter e Roma in Europa League.

Tra Sepang e Qatar inizia anche il Pre Season della Moto Gp con la stagione che accende i motori in Qatar l’8 marzo. Appuntamento al Mugello il 31 maggio. A marzo entra nel vivo la stagione ciclistica. Si comincia con la Tirreno-Adriatico, la prima grande corsa di inizio stagione italiana si concentrera’ nella settimana dall’11 al 17, poi e’ la volta della Milano-Sanremo il 21 Marzo mentre il 27 si passa al pave’ belga dell’E3 BinckBank. Monoposto al via il 14 di marzo con l’inizio del Campionato del Mondo di Formula 1 che accende i motori a Melbourne, in Australia. A Monza la Ferrari arrivera’ a settembre, dal 4 al 6. Aprile e’ il mese delle classiche. Si parte con il giro delle Fiandre il 5 aprile, per poi arrivare sulla Parigi-Roubaix del 12 aprile. La Fleche Wallon si corre il 22 e la Liegi-Bastogne-Liegi il 26. Dal 13 aprile iniziano anche i Playoffs NBA che termineranno il 15 giugno. Maggio tutto italiano. Dal 9 al 31 si corre la centotreesima edizione del Giro d’Italia, dall’11 al 17 a Roma va in scena il grande tennis delle Intenazionali. Il 25 maggio inizia il Roland Garros, fino al 7 giugno, mentre il mese si concludera’ con l’assegnazione della Champions League, la finale a Istanbul si terra’ il 30 maggio. Tre giorni prima, il 27 maggio in Polonia, si disputera’ la finale di Europa League.

Il grande calcio non finisce con l’assegnazione delle due coppe continentali. A giugno parte la Coppa America, durera’ un mese, fino al 12 luglio.

Cosi’ come Euro 2020 con l’Italia impegnata contro la Turchia il 12 alle ore 21 in casa, a Roma a dare il via alla manifestazione. Dal 18 al 21 giugno andranno in scena gli Open di Golf negli Stati Uniti, mentre il 27 inizia il Tour de France, il mese di giugno terminera’ con il grande Tennis. Sul glorioso prato inglese c’e’ da giocare Wimbledon il 29 giugno. A Luglio, in Inghilterra, inizieranno gli Europei femminili, mentre a Tokyo, il 24 luglio, si terra’ la cerimonia d’apertura della trentaduesima edizione dei Giochi Olimpici. Le Olimpiadi pero’ inizieranno il 22 luglio quando si disputeranno le prime gare di Softball e Calcio. La manifestazione terminera’ il 9 agosto. Il giorno dopo la fine delle Olimpiadi sara’ la volta del Masters 1000 di Toronto, mentre il 14 agosto inizia la Vuelta di Spagna, il giro iberico terminera’ il 6 settembre. Il 17 inizieranno i Masters 1000 a Cincinnati e il mese si chiudera’ con il Grande slam degli Stati Uniti. Gli US Open iniziano proprio il 31 agosto per finire il 13 settembre. Dal 9 al 13 settembre, a Trento, si terranno i Campionati Europei di ciclismo, in Lituania, dal 12s settembre al 4 ottobre, sara’ la volta della Coppa del Mondo di Calcio a 5. Ad ottobre si torna a correre in Italia. Il Lombardia si terra’ il 10 ottobre, poi il calendario si sposta in Cina per i Masters 1000 di Shanghai al via il 12. A Novembre si inizia con le Next Gen Atp Finals di Milano dal 9 al 15, mentre dal 15 al 22 novembre si giocheranno le Atp Finals del 2020. Con altre date e diverse specialita’ ancora da definire, tra Olimpiadi ed Europei sara’ un anno di sport.