Meteo, maltempo non stop: nel weekend di nuovo freddo e violenti temporali

Situazione generale: è davvero incredibile quello che sta accadendo sul Mediterraneo centrale in questo tormentato mese di maggio. Da almeno 15 giorni aria fredda continua ad affluire dal nord Europa verso l’Italia causando ripetute fasi di maltempo, e pensare che l’inverno e la prima parte della primavera sono stati caratterizzati da una prolungata siccità. Nelle prossime 24 ore si assisterà a un nuovo cambio della guardia, dalle correnti fredde artiche passeremo alle correnti fredde atlantiche, il risultato il medesimo, maltempo! Maltempo che sarà causato dall’approfondimento di una saccatura sulla Spagna che nell’arco del weekend si sposterà con annesso vortice ciclonico anche sull’Italia. Torneranno piogge, temporali, grandinate, venti forti e ancora neve sulle Alpi. Vediamo i dettagli.

PRIME PIOGGE VENERDÌ: l’aria umida richiamata sull’Italia dall’approfondimento della depressione sulla Spagna causa un aumento delle nubi a iniziare dalla Sardegna e le regioni di nordovest con prime piogge e nevicate sulle Alpi dai 2000m. Tra il pomeriggio e la sera i fenomeni tenderanno a interessare anche la Toscana, l’Emilia Romagna e la Lombardia poi a fine giornata anche Lazio e medio basso Tirreno. Nordest, Adriatico ed estremo Sud avranno condizioni migliori. Le temperature saranno in aumento al Centro Sud, stazionarie al Nord con locali diminuzioni. I venti saranno tutti meridionali fino a forti in serata sui bacini occidentali. Mari da mossi a molto mossi.

Nord diffuse condizioni di maltempo con piogge e rovesci, occasionalmente temporaleschi, abbondanti sulle regioni di Nordovest e sulla Lombardia al mattino, in serata sul Triveneto. Nevicate sulle Alpi dai 1500-2700. Centro irregolarmente nuvoloso con piogge e rovesci alternati a schiarite, più ampie su Lazio e versanti adriatici. Sud qualche isolato piovasco su Campania, Molise e Puglia, occasionale in Basilicata. Più sole su Sicilia e Calabria. Temperature in calo al Nord e sulle centrali tirreniche, in lieve ulteriore aumento al Sud. Venti forti meridionali con mari molto mossi o agitati. Acqua alta in nottata sulla laguna veneta fino a 105-110cm.

TENDENZA DOMENICA: Nord spiccata instabilità con piogge e rovesci, più diffusi nella prima parte della giornata e poi dal pomeriggio più intermittenti con attenuazione graduale dei fenomeni da ovest in serata. Neve sulle Alpi dai 1800-2000m. Centro irregolarmente nuvoloso con piogge e rovesci intermittenti, più diffusi nelle ore centrali della giornata. Tendenza a miglioramento in serata eccetto che sulla Sardegna. Sud giornata nel complesso soleggiato con qualche innocuo disturbo di passaggio. Temperature stabili e sotto media al Centro Nord. In leggero aumento e in media al Sud. Venti in prevalenza meridionali tra deboli e moderati. Mari molto mossi tendenti a mossi.

RITORNA LA NEVE SULLE ALPI: l’arrivo del maltempo e l’aria relativamente ancora fredda favoriranno il ritorno delle nevicate sulle Alpi a quote medio alte. Prime nevicate sui settori centro occidentali nell’arco della giornata di venerdì a quota 1700-1800m in intensificazione e calo serale fino a 1600m. Nuove nevicate anche abbondanti nella giornata di sabato tra 1500-1700m ma in rialzo serale a 1800-2000m. Ancora neve domenica a quote comprese tra 1700 e 2000m, più in basso sui settori occidentali.