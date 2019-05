Continua a piovere tra Romagna e Marche, dove dalla mezzanotte gli accumuli hanno superato i 100 mm sui Sibillini, tra le province di Ascoli, Macerata ed Ancona, e complessivamente dalla serata di ieri si superano i 1500 mm tra pesarese e romagna. La quota neve in queste ore è in calo fin verso i 1400/1500 metri sugli Appennini. La protezione civile dell’Emilia Romagna ha emesso una nuova allerta rossa fino alla mezzanotte di domani per le piene dei fiumi sulle pianure da Parma a Ferrara e in Romagna. L’allerta è relativa in particolare ai transiti delle piene nei fiumi Secchia e Panaro, negli affluenti di destra del Reno e in tutti i fiumi romagnoli. Si segnala inoltre una frana anche in Veneto, in località Alpago (Belluno). Temporali anche intesi si sono inoltre sviluppati anche al Sud, su gran parte delle regioni, in particolare in Calabria e Sicilia, dove si segnalano grandinate nel catanzarese.

SITUAZIONE METEO ITALIA– La circolazione di bassa pressione presente sul Mediterraneo sarà alimentata dall’arrivo di nuovo impulso di aria fredda dalla Scandinava. Prosegue dunque il periodo piovoso e con temperature sotto media per l’Italia.

NUOVO FRONTE FREDDO – Le condizioni di instabilità interesseranno soprattutto il Centro Sud dove si avranno rovesci e temporali alternati a momenti asciutti. Fenomeni piu’ insistenti su adriatiche ed Appennino. Proprio sull’appennino l’arrivo dell’aria fredda porterà un abbassamento della quota neve fin verso i 1100-1200m tra Romagna ed alte Marche. Ampie schiarite e tempo più asciutto altrove con qualche fenomeno sui rilievi del Nord. In serata peggiora sul Nord Ovest a partire dalle Alpi.

TEMPERATURE IN CALO – La ventilazione in rinforzo da Bora e Grecale porterà un nuovo calo delle temperature con queste che continueranno a mantenersi sotto media.

Roma

Tempo stabile nel corso delle ore diurne con nuvolosità irregolare sia al mattino sia poi al pomeriggio; peggiora con locali piogge attese in serata.

Lazio

Cieli nuvolosi al mattino su gran parte del territorio, locali piogge sul Basso Lazio e possibili fiocchi in Appennino oltre 1300-1500 metri; precipitazioni sparse nel pomeriggio sui settori interni, più asciutto lungo la costa. In serata i rovesci interesseranno l’intera regione, neve sui rilievi fino a 1200-1300 metri