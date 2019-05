Un profondo vortice ciclonico nord atlantico nelle prossime ore si porterà tra Inghilterra e Francia, in particolare sul Canale dell Manica, portando condizioni di maltempo con vento anche forte. La depressione, pur attenuata si trasferirà successivamente sull’Europa centrale: la perturbazione ad esso collegata riuscirà ad interessare anche parte dell’Italia, segnatamente prima il Nord e poi il Centro, con temperature in nuovo calo ma non freddo come i giorni scorsi.

MERCOLEDÌ PIOGGE AL NORD, NEVE SULLE ALPI – Mercoledì nubi diffuse su tutto il Nord con piogge sparse, più diffuse e frequenti a ridosso di Alpi, Prealpi, alto Piemonte, molto più occasionali invece sulla medio-bassa Valpadana. Tra sera e notte con l’ingresso del fronte freddo annesso alla perturbazione rovesci più incisivi anche a sfondo temporalesco a partire da Nordovest e Liguria di Levante, in graduale trasferimento al Nordest. Neve sulle Alpi inizialmente dai 1700-2000m, in calo a 1400-1500m entro fine giornata ( in questo articolo maggiori dettagli ), a tratti più in basso durante i fenomeni più intensi. Qualche pioggia anche sull’alta Toscana, asciutto sul resto del Centrosud pur con nubi alte in aumento da Ovest verso Est.

GIOVEDÌ TOCCA ANCHE AL CENTRO – Giovedì rovesci e temporali sparsi si estenderanno al Centro in particolare Toscana, Umbria e Marche; fenomeni sporadici su Lazio e Abruzzo, assenti sulla Sardegna. Piogge e rovesci anche sul Nordest, specie al mattino, con neve dai 1300-1600m, in graduale esaurimento; migliora al Nordovest salvo occasionali acquazzoni post frontali su Alpi e Prealpi. Infine nubi irregolari al Sud ma con precipitazioni scarse o assenti, salvo qualche pioggia in Campania e a fine giornata non esclusa anche tra Molise e Puglia.

TENDENZA GIORNI SUCCESSIVI – Venerdì variabile al Sud con occasionali rovesci, pausa più assolata al Centronord in attesa di un nuovo probabile peggioramento nel weekend, per l’arrivo di un fronte freddo dal Nord Europa.

Roma

Nuvolosità alternata a varie schiarite nel corso della mattinata; nubi in aumento a partire dalle ore pomeridiane fino alla serata, ma sempre senza fenomeni di rilievo.

Lazio

Condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare su gran parte del territorio, localmente più compatta sull’Alto Lazio, ma senza fenomeni. Nubi compatte anche nel corso della serata

Peggiora nuovamente il tempo al nord Italia ad iniziare dalle regioni più occidentali con le prime piogge in mattinata. Piogge e acquazzoni in estensione al pomeriggio su tutte le regioni e nevicate sulle Alpi oltre i 1600-1900 metri di quota con accumuli abbondanti tra Valle d’ Aosta Piemonte e Lombardia. Condizioni di tempo stabile al Centro Italia fin dal mattino con cieli poco nuvolosi per nubi alte e stratificate in transito. Cieli più nuvolosi in Toscana, possibili piogge solo sulla Versilia.

Giornata all’insegna del bel tempo al Sud Italia con ampi spazi di sereno sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari alternati solo a qualche nube alta e stratificata in transito.

Temperature in sensibile aumento al centro-sud, stazionarie al nord.