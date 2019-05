Trasporto locale, arriva il biglietto unico elettronico

“I trasporti nel Lazio fanno un salto di qualita’ importante: in 58 Comuni ci sara’ il biglietto unico, anche elettronico, e soprattutto un investimento sulle nuove tecnologie per controllare di piu’ orari e mettere i cittadini nelle condizioni, anche fuori Roma, di sapere dell’arrivo del mezzo pubblico”. Lo ha annunciato il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, in occasione della presentazione di due misure regionali relative all’evoluzione del sistema di bigliettazione elettronica su tutto il territorio regionale, a partire dall’area metropolitana di Roma, e allo sviluppo del Centro di coordinamento dell’Infomobilita’.

“Dopo avere investito sui mezzi del Cotral e rinnovato la flotta dei treni, ora interveniamo sulla qualita’ del servizio di un’area metropolitana molto parcellizzata, ma grazie allo sforzo della Regione e di tanti Comuni, migliorera’ di molto la qualita’ del servizio per i cittadini- ha aggiunto Zingaretti- Basta con la frammentazione, biglietto unico e soprattutto certezza sull’arrivo dei mezzi”.