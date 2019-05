Situazione: una saccatura colma di aria gelida di estrazione polare sta in queste ore sprofondando sull’Europa settentrionale e sta portando nevicate, persino sul mare, sulla Scozia e la Norvegia. Nel corso delle prossime 24 ore il flusso artico si dirigerà inequivocabilmente verso l’Europa centrale e poi sul Mediterraneo attraverso la Francia. Le conseguenze per l’Italia saranno importanti, sui nostri mari l’arrivo delle correnti fredde innescherà la formazione di un vortice di bassa pressione che stazionerà per l’intero weekend. I fenomeni associati al minimo saranno anche intensi, soprattutto temporaleschi visto il contrasto termico e non di rado grandinigeni ma con quelle temperature arriverà anche la neve a quote decisamente basse per il periodo. Da non trascurare anche la ventilazione che sarà forte. Le temperature scenderanno sotto le medie anche di più di 15° e saranno quasi ovunque dal sapore autunnale, persino invernale nelle minime della notte e localmente anche di giorno su alcune regioni. Un duro colpo alla primavera. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta:

METEO SABATO: Nord: variabilità al Nordovest con ampie schiarite e locali piovaschi o temporali in rapida evoluzione tra il pomeriggio e la sera, cieli più chiusi altrove con piogge intermittenti e rovesci, anche intensi e temporaleschi a fine giornata e per la notte localmente accompagnati da grandinate. Neve sulle Alpi in calo dai 1700-1900m del mattino fino a 800-1200m della notte. Centro: Tempo instabile con piogge e rovesci, localmente temporaleschi sui settori tirrenici in temporanea attenuazione serale da ovest, in nottata nuovo intenso fronte su Toscana e Marche con piogge e temporali. Sud: giornata molto instabile o perturbata con piogge e locali temporali, più frequenti su tirreniche e Salento. Temperature in graduale diminuzione a partire dal Nord, venti tesi meridionali, fino a nord occidentali in Sardegna. Mari molto mossi o agitati.

METEO DOMENICA: Nord: tempo perturbato su Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto con rovesci e temporali anche forti, localmente accompagnati da grandine. Neve fino a quote collinari 600-800m ma durante i rovesci più intensi fino ai fondi valle specie in Emilia Romagna con fiocchi fino ai 200-300m. Ampie aperture in Piemonte e sul ponente ligure. Centro: tempo perturbato su Toscana, Umbria e Marche con piogge e temporali anche forti e accompagnati da grandine. Neve a quote collinari dai 700-800m in calo fin sotto i 500m con fiocchi anche più in basso. Maggiore variabilità sul Lazio dove peggiora dal pomeriggio. Ampie aperture in Abruzzo. Sud: ampie aperture su Sicilia, Ionio e Adriatico, variabilità sui settori tirrenici con qualche isolato piovasco in intensificazione serale. Temperature in calo repentino al Centro Nord, poi a fine giornata anche al Sud. Massime raramente oltre i 10° in Val padana e nelle zone interne di Toscana, Umbria e Marche, fino a 16-18° al Sud. Venti forti a rotazione ciclonica con mari agitati e locali burrasche con mareggiate sui bacini settentrionali ed occidentali.

Roma

Week end all’insegna del tempo instabile con precipitazioni diffuse sia sabato sia poi domenica, fenomeni più intensi nelle ore mattutine del sabato, mentre nella serata il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +13°C e +19°C.

Lazio

Fine settimana caratterizzato dal maltempo con fenomeni intensi sabato specie al mattino, locali temporali sul Basso Lazio; in serata il tempo andrà via via migliorando. Locali piogge o acquazzoni nella giornata di domenica su tutta la regione, neve in Appennino fino a 1000-1300 metri.

Piogge e acquazzoni sparsi nelle ore diurne al Nord, con possibili nevicate sulle Alpi fino a 1600 metri. Peggiora dalla serata con le prime precipitazioni intense sul Triveneto, maltempo nella notte con temporali e nevicate abbondanti in calo fin sotto i 1000 metri.

Condizioni di tempo localmente instabile al Centro Italia, con acquazzoni o temporali fin dal mattino specie sul Lazio. Temporaneo miglioramento in serata prima del ritorno di piogge e temporali intensi nella notte ad iniziare dalla Toscana.

Giornata all’insegna della locale instabilità sulle regioni meridionali con piogge e acquazzoni sparsi sia nelle ore diurne che in quelle serali. I cieli rimarranno irregolarmente nuvolosi con fenomeni sui settori Peninsulari e su quelli Insulari.

Temperature minime in aumento specie al Centro Sud mentre le massime sono attese in diminuzione.