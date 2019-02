Meteo Roma, aria di “primavera’ ma non durerà molto

Roma

Domani nuvolosità diffusa per l’intero corso della giornata, ma senza fenomeni di rilievo; tempo instabile in serata con possibilità di piogge o acquazzoni sparsi in generale esaurimento in nottata. Temperature comprese tra +6°C e +17°C.

Lazio

Deboli piogge al mattino lungo la costa centro settentrionale, nuvolosità diffusa altrove con tempo asciutto; nuvolosità in transito al pomeriggio su tutta la regione ma senza fenomeni, salvo locali piogge sui settori settentrionali. Peggiora in serata con piogge sparse su tutto il territorio e neve sui rilievi fino a 1600 metri.

Cieli irregolarmente nuvolosi al Nord Italia durante il mattino eccetto in Emilia Romagna con ampie schiarite, precipitazioni probabili solo sui settori alpini di confine. Al pomeriggio possibili piogge sul Friuli ed Emilia Romagna, sempre asciutto altrove, in serata residue piogge in Romagna. Neve oltre i 1300 metri di quota.

Sulle regioni del Centro Italia cieli nuvolosi al mattino tra Toscana e Lazio con deboli piogge, asciutto e più soleggiato sulle altre regioni. Al pomeriggio possibili piogge tra Toscana, Umbria e Marche, sempre asciutto altrove. In serata si estendono le precipitazioni a tutte le regioni centrali. Neve oltre i 1400 metri di quota.

Sole prevalente al Sud Italia al mattino eccetto sulla Sicilia dove non si esclude la possibilità di locali precipitazioni sul settore occidentale. Bel tempo anche al pomeriggio su tutte le regioni eccetto locali piogge in Campania, in serata situazione invariata con locali disturbi tra Campania e Molise.

Temperature in calo nei valori massimi, minime in aumento.

Venerdì