Maltempo, vento forte a Roma: 500 interventi vigili. Le previsioni dei prossimi giorni

Sono stati circa 200 gli interventi effettuati nella notte a Roma dalle pattuglie della polizia locale per eventi connessi al forte vento, che sommati a quelli della giornata di ieri arrivano ad oltre 500. In particolare si tratta di interventi per la messa in sicurezza di aree non solo per rami e alberi caduti o pericolanti ma anche per cadute di tegole, calcinacci, cornicioni, oltre a pali e semafori pericolanti e per il rilievo di danni su veicoli rimasti danneggiati per le cadute. Questa mattina le pattuglie della polizia locale stanno svolgendo dei sopralluoghi sia nei parchi, per verificare il rispetto del provvedimento di chiusura emesso ieri dall’amministrazione, sia un’attivita’ di monitoraggio presso i plessi scolastici per verificare eventuali critiche che richiedano l’intervento degli organi tecnici competenti.

Graduale consolidamenteo dell’alta pressione su tutta la Penisola a partire da martedì. Il vasto quanto potente anticiclone sull’Europa occidentale tenderà ad estendersi a gran parte d’Italia; lunedì c’è infatti da segnalare il veloce passaggio di un nuovo nucleo freddo in quota al Sud. Da martedì invece la stabilità sarà una caratteristica di gran parte d’Italia. Prosegue dunque inoltre il periodo poco piovoso al Nord a causa di questi anticicloni ingombranti che assumono la caratteristica di una vera e propria anomalia circolatoria.

CLIMA QUASI PRIMAVERILE– Le temperature torneranno ad aumentare. Se a inizio settimana si faranno ancora sentire le correnti di Grecale e Tramontana, con il passare dei giorni le massime potranno raggiungere anche i 20°C entro metà settimana al Centro Nord con punte anche superiori su Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia, Veneto e Toscana. Gli ultimi giorni di Febbraio si preannunciano quindi decisamente primaverili dal punto di vista termico su quasi tutte le nostre regioni, eccetto per qualche incertezza al Sud per via delle correnti settentrionali.

QUANTO DURERA’? Nel fine settimana l’alta pressione potrebbe subire una attenuazione per il rapido passaggio di una perturbazione ma per il momento non si intravedono segnali di un cambio netto di tendenza. Ne riparleremo.