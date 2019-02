Il vento forte è responsabile di ulteriori gravi disagi, questa volta nel Lazio. Nel Frusinate il crollo di un muro ad Alvito ha provocato la morte di due persone investite dalle macerie mentre viaggiavano sulla loro auto. A Guidonia, nei pressi di Roma, un albero è stato sradicato da una raffica di vento finendo su un’auto in transito e provocando la morte del guidatore.

AGGIORNAMENTO ORE 13. Continua l’instabilità al Sud e sul medio-basso versante adriatico con rovesci anche intensi tra bassa Calabria e Sicilia orientale, dove la neve cade a quote molto basse. Bufere di neve segnalate nel Molise. L’aria fredda che affluisce dai Balcani è trasportata da impetuosi venti settentrionali che spazzano il Sud Italia con raffiche fino a 120km/h. Nella zona di Napoli a causa del forte vento sono stati sospesi i collegamenti marittimi con le isole. In città diversi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco, per cornicioni e intonaci crollati per il forte vento. Risultano molto difficoltosi i soccorsi alla neve mercantile turca arenatasi in mattinata sulla costa di Bari. Il rimorchiatore Galeus che cercava di prestare soccorso è rimasto anch’esso incagliato sulla costa. I soccorsi sono al momento sospesi per il troppo vento.

AGGIORNAMENTO ORE 11,45. Neve segnalata fin sulla costa della Calabria tirrenica con fiocchi tra Praia a Mare e Scalea dove le spiagge sono state imbiancate. Insieme ai fiocchi si segnalano i venti impetuosi che hanno dato luogo a vere e proprie bufere di neve in zona, durate anche più di un’ora.

AGGIORNAMENTO ORE 10,45. A Ischia le forti raffiche di vento hanno provocato un incidente tra due navi che manovravano nel porto, la Don Peppino e la Benito Buono, che si sono scontrate riportando alcuni danni, anche se non si segnala alcun ferito.

AGGIORNAMENTO ORE 8. Dai Balcani una massa di aria gelida sta affluendo sul Mediterraneo centrale e l’Italia provocando un netto peggioramento del tempo sulle nostre regioni meridionali. Rovesci e temporali stanno infatti scaricandosi su Sicilia e Calabria mentre piogge sparse bagnano Lucania, Puglia ma anche le zone interne della Campania. L’ingresso dell’aria fredda contribuisce inoltre ad un sensibile abbassamento delle temperature e del limite pioggia-neve, tanto che i fiocchi cadono a quote molto basse, anche fino a 300m su Puglia, Basilicata ed entroterra della Campania. Pur con temperature poco sopra zero qualche fiocco trasportato dal vento ha fatto la sua comparsa a Taranto, in Puglia, ma anche a Cosenza, in Calabria. Fiocchi trasportati dal vento inoltre in Campania a Napoli e Caserta. Nevicate più intense interessano invece le zone appenniniche, con alcuni centimetri che ricoprono Potenza.

Attenzione inoltre al forte vento che accompagna l’ingresso dell’aria fredda, con raffiche di Tramontana fino a 100km/h e localmente superiori sulla costa molisana e sui fondovalle campani. In Puglia una nave mercantile battente bandiera turca si è arenata in mattinata sulla costa pugliese nella zona di Bari all’altezza della spiaggia Pane e Pomodoro, sospinta dal forte vento verso il fondale sabbioso. Rimorchiatori stanno cercando di avvicinarsi ma sono ostacolati dal forte vento che impedisce i soccorsi. L’equipaggio rimane al momento bloccata all’interno della nave.

A Napoli le forti raffiche della notte hanno provocato diversi disagi per la caduta di alberi anche di grandi dimensioni. Uno di questi ha centrato in pieno un’auto su cui viaggiavano due persone, schiacciandola ma lasciando fortunatamente illesi autista e passeggeri.

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di criticità meteo per vento e mare anche per l’intera giornata di domani. Proseguiranno infatti venti forti nord-orientali, con locali raffiche, mentre il mare si presenterà agitato al largo e lungo le coste esposte con possibili mareggiate. La Protezione civile della Campania ricorda agli enti competenti che fino alla mezzanotte di oggi si prevedono venti ancora molto forti e persistenti sull’intero territorio e di mantenere in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni e di prestare attenzione alle fasce fragili della popolazione.