“Confermato l’arrivo di venti freddi direttamente dalla Russia nel fine settimana, che vedrà un sussulto dell’Inverno anche sull’Italia” – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “il potente e anomalo anticiclone di questi giorni si sbilancerà temporaneamente sul Nord-Ovest Europa favorendo la discesa di gelide correnti dalla Siberia verso Russia europea, Ucraina, Polonia, Balcani, Grecia e Turchia occidentale. Su queste aree l’Inverno tornerà a ruggire con drastico calo termico, forti venti da Nordest e neve anche in pianura o fin sulle coste. Parte dell’irruzione fredda interesserà anche l’Italia tra sabato e domenica, colpendo soprattutto il Centrosud; non sarà nulla di eccezionale ma comunque una importante variazione rispetto a questi giorni simil-primaverili.”

VENTI FORTI, TEMPERATURE GIU’ FINO A 10°C – “L’irruzione fredda sarà accompagnata da venti anche forti di grecale, che soffieranno a partire dall’Adriatico con raffiche anche di oltre 70-80km/h e determineranno un netto calo delle temperature” – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – “il calo termico sarà più sensibile al Sud e medio Adriatico dove si perderanno anche oltre 8-10°C rispetto a questi giorni, fino a 12-14°C sull’Appennino. Calo termico anche al Nord sebbene meno marcato e comunque più avvertibile su Val Padana e Prealpi: qui è attesa una sostenuta ventilazione da Est che ripulirà seppur temporaneamente l’aria stagnante e inquinata dei giorni scorsi. Si tornerà dunque a respirare aria d’Inverno seppur solo temporaneamente: nella prossima settimana è infatti attesa una ripresa delle temperature, anche sensibile al Centronord dove si tornerà abbondantemente sopra la media”.

NEVE FINO IN COLLINA, ECCO DOVE – “L’arrivo dell’aria fredda sarà accompagnato anche da rovesci sparsi al Sud, con possibile neve fino in collina da Molise e Puglia, a Basilicata, Calabria, Appennino campano e sulla Sicilia; qualche nevicata a quote molto basse anche sull’Abruzzo soprattutto interno. Tra le località che potranno vedere la neve segnaliamo Campobasso, Potenza, Alberobello, Martina Franca, Enna, Ragusa, Caltanissetta, San Giovanni in Fiore. Continueranno invece a rimanere a secco le regioni del Centro-Nord, con annuvolamenti a tratti di passaggio ma in un contesto in prevalenza soleggiato” – concludono da 3bmeteo.com.

in collaborazione con 3bmeteo