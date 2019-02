METEO ITALIA, TRA IL WEEKEND E LUNEDI’ PERTURBAZIONE DAL NORD EUROPA – L’alta pressione di questi giorni subirà un attacco da parte di un fronte freddo in discesa dal Nord Europa, che alimenterà una perturbazione di stampo nord atlantico. Già sabato si avranno i primi segnali di cambiamento, ma sarà tra domenica e lunedì’ che avremo il passaggio della parte più attiva del fronte con piogge e rovesci sparsi, soprattutto su Nordest e tirreniche, nonchè neve in montagna dalle quote medie. Il tutto verrà accompagnato da un rinforzo dei venti dapprima di Libeccio e Scirocco, poi di Ponente e Maestrale, con mari molto mossi. Le temperature, in temporaneo rialzo al Centrosud nel weekend, subiranno poi un netto calo da lunedì sotto venti anche forti da Nord ( specie sulle Alpi e al Centrosud ), preludio al probabile arrivo di una irruzione di aria fredda nei giorni a seguire. Più in dettaglio:

Meteo Italia: la perturbazione in transito tra domenica e lunedì

METEO SABATO – Nubi in aumento e prime piogge o pioviggini tra Liguria centro-orientale e alta Toscana. Ancora sole prevalente altrove ma con tendenza a progressivo aumento della copertura sul resto del Centronord a fine giornata, così come sulla Campania e la Calabria tirrenica.

METEO DOMENICA – Peggiora al Nord con prime precipitazioni sul Nordovest, specie Piemonte orientale, Liguria centro-orientale, Lombardia, in estensione al Nordest e intensificazione dalla sera, specie a ridosso dei rilievi ( precipitazioni scarse invece sul Pimeonte sud-occidentale e Ponente Ligure ). Punte di oltre 20-30mm sulle Prealpi, anche oltre 40-50mm su alto Friuli e Prealpi Giulie dalla sera. Neve sulle Alpi in genere oltre i 700-1100m, a quote lievemente superiori sulle Prealpi, specie orientali. Variabilità sulle tirreniche con qualche locale pioggia prefrontale, più incisiva invece sull’alta Toscana; in nottata piogge più diffuse tra Toscana, Umbria, Lazio e alta Campania. Poco o nulla altrove con aperture anche ampie.

TENDENZA METEO LUNEDI – Qualche rovescio sparso al Sud, residuo al Centro, con quota neve in Appennino dai 1000-1500m. Residue precipitazioni anche su Alpi di confine ed estremo Nordest, nevose dai 600-1000m. Ampi rasserenamenti su pianure del Nordovest, in estensione anche a Centro e Nordest nella seconda parte della giornata. Temperature in calo e venti sostenuti da Nord. Evoluzione che necessita di ulteriori conferme.

In collaborazione con 3bmeteo