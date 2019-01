Dal pomeriggio nevica vicino Roma: ecco la situazione

Dal pomeriggio attorno alle 16 la quota neve è scesa intorno ai 400 metri affacciandosi timidamente nelle zone di Palestrina, dei monti Tiburtini e dei castelli Romani.

TEMPO PREVISTO FINO ALLE ORE 06.00 DI DOMANI: NORD – molte nubi su Lombardia, Liguria, Triveneto ed Emilia Romagna con piogge sulla Liguria e deboli nevicate anche a quote pianeggianti su Lombardia e settore occidentale dell’Emilia Romagna. Nel corso del pomeriggio qualche fiocco di neve e’ atteso su Veneto e Trentino-Alto Adige mentre in nottata i fenomeni potranno manifestarsi anche sul Friuli-Venezia Giulia; la neve continuera’ a cadere piu’ copiosamente invece sull’Emilia Romagna concentrandosi, durante le ore notturne, sul settore orientale. Poco nuvoloso su Piemonte e Valle d’Aosta con nubi in aumento dalla serata; nevicate attese su Valle d’Aosta e cime di confine del Piemonte. CENTRO E SARDEGNA – nuvolosita’ consistente su Toscana, Umbria e Lazio con piogge diffuse e nevicate al di sopra di 400-500 metri su Toscana e Umbria, oltre gli 800-1000 metri invece sul Lazio. Durante la notte le precipitazioni tenderanno ad interessare quasi esclusivamente le aree appenniniche e la quota neve subira’ un progressivo innalzamento portandosi intorno ai 1200 metri. Da non escludere la possibilita’ di qualche isolato temporale lungo le aree costiere. Copertura medio-alta su Marche e Abruzzo in un contesto sostanzialmente asciutto se si fa eccezione per le nevicate che interesseranno le cime appenniniche. In nottata aumenta la consistenza nuvolosa sulle aree centro-settentrionali delle Marche dove potranno verificarsi deboli nevicate anche a quote molto basse. Irregolarmente nuvoloso sull’isola con rovesci sparsi principalmente sul versante centro-settentrionale e possibili nevicate sulle cime del Gennargentu. SUD E SICILIA – nuvoloso ovunque con piogge, rovesci e qualche isolato temporale su Campania, Sicilia e settore tirrenico di Basilicata e Calabria mentre locali piovaschi saranno possibili sulla Puglia durante le ore pomeridiane; le precipitazioni assumeranno carattere nevoso a quote superiori ai 1200-1300 metri. In serata cessano i fenomeni sull’isola se si esclude la possibilita’ ancora di qualche rovescio sul versante nord-orientale.