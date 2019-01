Roma

Giornata all’insegna del tempo instabile con le prime pioviggini possibili già al mattino. Piogge sparse più intense tra il pomeriggio e la serata, mentre i fenomeni tenderanno ad attenuarsi in nottata. Temperature comprese tra +7°C e +12°C.

Lazio

Piogge e pioviggini sparse fin dal mattino sia sulle coste che sulle zone interne, con tempo instabile anche nelle ore pomeridiane, quando i fenomeni andranno ad intensificarsi. Precipitazioni anche in serata e in nottata in progressiva attenuazione.

Nazionale

Piogge e pioviggini sparse al Nord con possibili nevicate sia sulle Alpi, in calo fino a 700-800 metri, che sugli Appennini, fino a 1100-1200 metri. Possibili temporali specie sulla Liguria di Levante, migliora dalla notte iniziando da Ovest. Tempo instabile sulle regioni centrali e soprattutto sul versante tirrenico, con possibili piogge e acquazzoni sia nelle ore diurne che in quelle serali. Più asciutto sull’Adriatico con ampie schiarite e qualche nube in più nella seconda parte della giornata. Sole prevalente al mattino al Sud Italia salvo qualche pioggia sulla Sicilia, mentre dal pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare su tutti i settori con possibili precipitazioni specie sulle coste tirreniche, più asciutto altrove.

Temperature in aumento salvo una lieve flessione delle massime al Centro Nord.

SITUAZIONE. La breve pausa anticiclonica di inizio settimana sull’Europa centro-meridionale sta già per concludersi. Dal Nord Atlantico tornano ad affacciarsi le perturbazioni, orchestrate da una saccatura di bassa pressione presente tra Isole britanniche e Scandinavia. Quella in questione attraverserà di gran carriera l’Europa nordoccidentale e giovedì raggiungerà l’Italia, dando vita ad un certo peggioramento.

METEO GIOVEDI’. Sin dalle prime ore della giornata la parte più avanzata della perturbazione provocherà una nuvolosità irregolare al Nord e sulle regioni centro-settentrionali tirreniche, con qualche pioggia più probabile su Levante Ligure, centro-ovest Emilia, Triveneto, Toscana, Umbria e Lazio, in serata anche su Campania, Calabria tirrenica ed ovest Sardegna, piovaschi già al mattino in Sicilia. Debole neve sulle Alpi dagli 800/1200m, dai 1300/1400m sull’Appennino centro-settentrionale. Altrove tempo più soleggiato.

METEO VENERDI’. La perturbazione abbandona il Nord dove subentrano schiarite salvo residua variabilità sulla Romagna. Si attarda invece al Centro-Sud coinvolgendo inizialmente la Toscana con le ultime piogge, seguite da aperture, ma soprattutto le tirreniche centro-meridionali con piogge e rovesci più frequenti in Campania. Fenomeni poco significativi sul versante adriatico, a parte qualche pioggia tra Marche e Molise e sul Salento. Quota neve sull’Appennino dai 700m ai 1300m, al mattino fino a 600m tra Carnia e Giulia sul Friuli.

Dalle influenze fredde continentali passeremo ad un regime di stampo nord atlantico. L’aria fredda ci raggiungerà da ovest-nordovest con saccature in grado di abbracciare gran parte della penisola. Il Weekend sarà quindi caratterizzato da questa instabilità fredda che porterà pioggia in pianura e neve in montagna, verosimilmente fino a quote basse. Vediamo il dettaglio per sabato e domenica.