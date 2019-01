Meteo Roma, ecco cosa cambia nelle prossime ore

Condizioni di tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi nel corso della mattinata, maggiori schiarite al pomeriggio. Nubi in transito anche nelle ore serali, ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +3°C e +12°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare al mattino su tutto il territorio, ma senza fenomeni di rilievo; cieli poco nuvolosi nel corso delle ore pomeridiane su tutta la regione. Possibili piogge in serata sui settori settentrionali, tempo asciutto altrove.

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni orientali, irregolarmente nuvolosi sul nord-ovest. Possibili piogge da metà giornata sulla Liguria e in estensione alle altre regioni nord-occidentali in serata e nottata. Neve sulle Alpi oltre 500-900 metri di quota.

Tempo stabile e in parte soleggiato al Centro Italia sia al mattino che al pomeriggio, salvo innocui corpi nuvolosi in transito. Nuvolosità in progressivo aumento a partire dalla serata con precipitazioni in arrivo in Toscana. Giornata all’ insegna del tempo stabile anche al sud salvo qualche disturbo sulla Sardegna e sulla Sicilia. Al mattino sole prevalente sui settori peninsulari e Sicilia, nubi irregolari in Sardegna con locali piogge sul cagliaritano. Nubi in progressivo aumento al pomeriggio sulle isole maggiori e qualche pioggia associata, sempre asciutto altrove.

Temperature stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi.

