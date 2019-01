Meteo Roma, temperature ancora in diminuzione

Roma

Tempo stabile con sole prevalente al mattino e al pomeriggio; cieli sereni attesi anche nelle le ore serali. Temperature comprese tra +3°C e +13°C

Lazio

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente sia al mattino sia poi nel pomeriggio sulle aree interne e lungo la costa; cieli sereni anche nel corso delle ore serali.

Giornata all’insegna del generale stabilità sulle regioni settentrionali, con sole prevalente nelle ore diurne salvo qualche velatura in transito. Ampi spazi di sereno alternati a qualche innocuo addensamento anche in serata e in nottata.

Tempo stabile e soleggiato al Centro Italia specie al mattino e al pomeriggio. Nuvolosità in progressivo aumento a partire dalla serata, con addensamenti a tratti anche compatti nella notte specie sul Tirreno ma senza fenomeni.

Residue piogge al Sud tra Molise e Puglia nelle prime ore del giorno, tempo asciutto sulle altre regioni con ampie schiarite. Cieli generalmente sereni sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari dal pomeriggio con tempo stabile.

Temperature in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Www.centrometeoitaliano.it