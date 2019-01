Meteo, venti polari sull’Italia. Bufere di neve al centro

L’Italia è entrata in una fase decisamente gelida. L’irruzione di correnti artiche sta causando un vero e proprio crollo termico, con temperature localmente in calo anche di 15°C e con la neve, come previsto, fin sulle coste. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che nella giornata di oggi sono attese ancora nevicate fin sulle coste adriatiche, dalle Marche meridionali alla Puglia e a bassissima quota sulla Sicilia settentrionale. Attenzione ai venti settentrionali molto forti, i quali potrebbero provocare delle vere e proprie bufere di neve. “Domani nevicherà ancora diffusamente e copiosamente su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, fin sulle coste e in pianura, in città come ad Ancona, Ascoli, Teramo, Pescara, Chieti, Bari, Foggia, Brindisi. neve anche in Campania fin sulla pianura interna e mista a pioggia pure sulle coste tirreniche della Sicilia – spiega Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it – Il Nord, i settori tirrenici e la Sardegna resteranno ai margini di questa irruzione polare, quanto meno per quanto riguarda le precipitazioni, ma farà comunque via via più freddo. Le temperature andranno sotto lo zero di 5/6° di notte, quanto meno al Nord, molto freddo anche di giorno con pochi gradi sopra lo zero su gran parte d’Italia”.