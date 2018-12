Meteo Roma, ecco la situazione del primo giorno dell’anno

Roma

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente nella mattinata; nubi sparse al pomeriggio. Cieli sereni nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +3°C e +12°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino su tutto il territorio; poco nuvoloso nel pomeriggio per nubi alte in transito, ma senza fenomeni di rilievo, maggiori schiarite sulla costa. Sereno in serata.

Cieli irregolarmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, con addensamenti anche compatti alternati a qualche schiarita sia nelle ore diurne che in quelle serali. Possibili foschie e nubi basse in nottata sulla pianura e locali nevicate sull’Alto Adige fino a 500 metri.

Giornata all’insegna del tempo stabile al Centro, con cieli sereni o poco nuvolosi sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico fin dal mattino. Maggiori addensamenti in nottata sulla Toscana con possibili pioviggini sparse. Locali nevicate sulle zone interne del Sud Italia al mattino fino a 500-700 metri e acquazzoni sparsi sulla Sicilia, mentre dal pomeriggio i fenomeni si andranno rapidamente ad esaurire con ampi spazi di sereno alternati a qualche nube sparsa.

Temperature in diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Buon anno da parte del Centro Meteo Italiano.