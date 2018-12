Ama, piano operativo per la Notte di San Silvestro: oltre 1400 addetti al lavoro a Capodanno

Ama, d’intesa con l’Amministrazione di Roma Capitale, ha predisposto il piano operativo per assicurare il decoro nelle aree della città interessate dalle manifestazioni della notte di San Silvestro e de “La festa di Roma 2019” che si terrà il primo gennaio .

Lo comunica Ama in una nota .

Già questa notte, una task-force composta complessivamente da circa 140 operatori e circa 90 mezzi (bilici, compattatori, autobotti, officine mobili, lava-strade, macchine vuota-cassonetti, spazzatrici, furgoncini per il trasbordo dei rifiuti, ecc.) assicurerà servizi di pulizia presso l’area del Circo Massimo (e vie limitrofe). La serata inizierà alle ore 21 con esibizioni e concerti che accompagneranno i presenti fino all’ arrivo del nuovo anno. Personale aziendale presidierà anche i varchi di accesso all’evento. Interventi straordinari sono inoltre previsti nelle altre vie e piazze meta tradizionale di turisti e romani: via del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza di Spagna, scalinata di Trinità de’ Monti, Pincio, piazza del Popolo, Pantheon, Gianicolo, piazza Navona, Fontana di Trevi, Campo de’ Fiori, piazza Trilussa, rione Ebraico, area Quirinale, Termini, piazza della Repubblica, via Nazionale, via Cavour, piazza Farnese, corso Vittorio Emanuele, largo Ricci, piazzale Flaminio, via del Tritone, via Veneto, ecc. In aggiunta, squadre dedicate effettueranno interventi di igienizzazione e sanificazione con enzimi biologici.

Nella giornata di domani, primo gennaio, saranno complessivamente al lavoro oltre 1.400 tra operatori ecologici, autisti, “preposti” che assicureranno servizi di raccolta dei rifiuti e pulizia su tutto il territorio cittadino . Saranno poi presidiate e monitorate le aree pedonalizzate dove si terranno gli eventi de “La festa di Roma 2019”. Saranno inoltre attivi presidi di pulizia potenziati in 7 piazze storiche (Spagna, Navona, Pantheon, Trevi, Popolo/Corso, Venezia/Campidoglio, Colosseo) e in oltre 60 vie limitrofe del Centro Monumentale. Su queste aree particolarmente frequentate da romani e turisti sono rafforzate le operazioni di pulizia di marciapiedi, bordi stradali e punti di interesse insieme allo svuotamento dei cestini gettacarte.