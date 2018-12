Meteo Roma, temperature in picchiata. La situazione dettagliata

Roma

Tempo stabile con sole prevalente al mattino, cieli poco nuvolosi nel corso del pomeriggio; nubi irregolari attese in serata, ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +4°C e +13°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio, locali nebbie o nubi basse sulla valle del Tevere; sole prevalente al pomeriggio sul Basso Lazio, nuvolosità diffusa sui restanti settori, ma senza fenomeni di rilievo. Nuvolosità irregolare in serata sui settori settentrionali, poco nuvoloso altrove.

Giornata caratterizzata dal tempo asciutto al Nord salvo qualche pioviggine possibile specie sulla Liguria. Cieli generalmente nuvolosi sia nelle ore diurne che in quelle serali con addensamenti anche bassi soprattutto in pianura e nelle vallate.

Cieli irregolarmente nuvolosi al Centro Italia al mattino e al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo sia sul versante Tirrenico che su quello Adriatico. Nuvolosità in aumento dalla serata su tutte le regioni ma con tempo sempre stabile.

Tempo stabile e generalmente soleggiato sulle regioni meridionali nelle ore diurne con solo qualche nube specie sulla Sardegna. Addensamenti a tratti più compatti anche sulle zone Peninsulari e sulla Sicilia a partire dalla sera ma senza fenomeni.

Temperature minime in leggero aumento, massime stazionarie.

