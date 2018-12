Meteo Roma, ennesimo cambiamento climatico: rivoluzione nelle prossime ore

Roma

Deboli piogge nel corso delle ore mattutine; fenomeni in generale esaurimento al pomeriggio ma con molte nubi. Tempo stabile anche nel corso della serata con addensamenti anche compatti. Temperature comprese tra +9°C e +15°C.

Lazio

Tempo generalmente instabile al mattino con deboli piogge diffuse sia sulle aree costiere che sulle zone interne, locali nevicate sui rilievi oltre 1300 metri; nel pomeriggio le piogge lasceranno spazio al tempo asciutto ma con cieli nuvolosi su tutto il territorio. Condizioni di tempo stabile nel corso della serata con nuvolosità anche compatta, maggiori schiarite dalla notte.

Residue nevicate fin sulle pianure dell’Emilia Romagna al mattino con locali piogge anche su Veneto e Friuli, mentre sul resto del Nord i cieli rimarranno irregolarmente nuvolosi. Fenomeni in esaurimento dal pomeriggio ma sempre con molte nubi anche basse.

Piogge e pioviggini sparse al Centro Italia nelle prime ore del giorno, con le precipitazioni che man mano si andranno ad esaurire dal pomeriggio. Tempo più asciutto in serata e in nottata con schiarite man mano sempre più ampie.

Tempo localmente instabile sulle regioni meridionali con qualche pioggia sia nelle ore diurne che in quelle serali specie sulle coste Tirreniche e sulla Sicilia settentrionale. Cieli irregolarmente nuvolosi altrove ma con tempo asciutto.

Temperature in generale aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Www.centrometeoitaliano.it