Nuovi dati delle Esperienze di TripAdvisor rivelano che il Colosseo di Roma è l’attrazione più popolare al mondo nel 2018 in base alle prenotazioni ricevute sul sito. E non solo! L’Italia occupa anche il secondo gradino del podio mondiale con i Musei Vaticani e chiude la classifica con il Canal Grande di Venezia (10°), potendo così vantare ben 3 attrazioni tra le 10 più prenotate al mondo, primato che condivide solo con la Francia (che è presente con Museo del Louvre 4°, Torre Eiffel 5° e Reggia di Versailles 9°). Le attrazioni italiane dimostrano quindi di essere tra le preferite dei viaggiatori globali quest’anno, superando icone internazionali come la Statua della Libertà (3°), la Sagrada Familia (6°), il Golden Gate (7°) e Stonehenge (8°).

Immagini disponibili su richiesta o al seguente link

++ Credit foto: per immagini nominate con Shutterstock indicare Shutterstock; per immagini nominate con Thinkstock, iStock, e Getty indicare Getty Images, per le altre immagini indicare TripAdvisor ++

“L’interesse dei viaggiatori per i luoghi simbolo del mondo non mostra alcun segno di diminuzione: le prenotazioni delle esperienze sul sito registrano infatti una crescita costante” ha dichiarato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor in Italia. “Ed è motivo di grande orgoglio che la crescita maggiore sia verso alcune delle tantissime icone del nostro bel Paese, a dimostrazione che siamo ancora al top delle preferenze dei viaggiatori di tutto il mondo!”.

A livello nazionale, confermato il podio delle tre attrazioni presenti nella classifica globale ma una menzione speciale va alla Toscana, che con ben quattro attrazioni presenti nella Top 10 italiana è la regione con più riconoscimenti: Galleria dell’Accademia (5°) e Galleria degli Uffizi (6°) a Firenze, Cattedrale di Siena (7°) e Torre di Pisa (8°). Seguono Veneto e Lazio con due attrazioni a testa: Canal Grande (3°) e Basilica di San Marco (9°) a Venezia e Colosseo (1°) e Musei Vaticani a Roma. Chiudono la classifica tutta italiana il Parco Archeologico di Pompei (4°) e Il Cenacolo di Milano (10°).

LE 10 ATTRAZIONI PIÙ PRENOTATE DEL MONDO NEL 2018

Colosseo, Roma, Italia

Tour consigliato

Saltafila: tour a piedi di mezza giornata di Roma antica e del Colosseo a partire da 49 Euro

Musei Vaticani, Città del Vaticano

Tour consigliato:

Risveglio del Vaticano: tour VIP per piccoli gruppi prima dell’orario di apertura dei musei a partire da 314,30 Euro

Statua della Libertà, New York City, Stati Uniti

Tour consigliato

Tour per piccoli gruppi con accesso anticipato alla Statua della Libertà e Ellis Island a partire da 51,27 Euro

Museo del Louvre, Parigi, Francia

Tour consigliato

Louvre – Esperienza interattiva con guida certificata a partire da 79 Euro

Torre Eiffel, Parigi, Francia

Tour consigliato

Cena gastronomica alla Torre Eiffel a partire da 158 Euro

Sagrada Familia, Barcellona, Spagna

Tour consigliato

Accesso prioritario: tour della Sagrada Familia di Barcellona con ingresso facoltativo alle torri a partire da 158 Euro

Golden Gate, San Francisco, Stati Uniti

Tour consigliato

Tour ad Alcatraz e crociera della baia al crepuscolo a partire da 97,15 Euro

Stonehenge, Amesbury, Regno Unito

Tour consigliato

Gita giornaliera con accesso al cerchio di pietra interno di Stonehenge, visita a Oxford e al Castello di Windsor a partire da 137,97 Euro

Reggia di Versailles , Versailles, Francia

Tour consigliato

VIP tour del Palazzo di Versailles con visita delle stanze reali a partire da 250 Euro

Canal Grande, Venezia, Italia

Tour consigliato

Tour in barca di 1 ora per piccoli gruppi sul Canal Grande a Venezia a partire da 48 Euro

LE 10 ATTRAZIONI PIÙ PRENOTATE IN ITALIA NEL 2018

Con più di 140.000 esperienze prenotabili nel mondo, TripAdvisor è il partner perfetto per organizzare tutte le attività di viaggio: dalle tradizionali visite guidate ai tour gastronomici, dalle gite in giornata agli ingressi salta-fila fino alle lezioni di cucina, i viaggiatori possono trovare tutte le esperienze su TripAdvisor.

Metodologia

La classifica delle attrazioni più popolari del mondo è basata sui dati delle prenotazioni di tutte le esperienze presenti sul sito effettuate nel 2018.

La classifica delle attrazioni più popolari in Italia è basata sui dati delle prenotazioni di tutte le esperienze in Italia presenti sul sito effettuate nel 2018.

***

A proposito di TripAdvisor

TripAdvisor® è il sito di viaggi più grande del mondo*, che permette ai viaggiatori di sfruttare al massimo il potenziale di ogni viaggio. Con 702 milioni di recensioni e opinioni relative alla più grande selezione di business di viaggio a livello mondiale – 8 milioni di alloggi, compagnie aeree, esperienze e ristoranti – TripAdvisor offre ai viaggiatori le esperienze della community per aiutarli a decidere dove soggiornare, come volare, cosa fare e dove mangiare. TripAdvisor inoltre confronta i prezzi di oltre 200 siti di prenotazione per permettere ai viaggiatori di trovare la tariffa più conveniente dell’hotel adatto a loro. I siti a marchio TripAdvisor sono presenti in 49 mercati e rappresentano la più grande community di viaggiatori del mondo: 490 milioni di visitatori unici al mese**, tutti alla ricerca del meglio per i loro viaggi. TripAdvisor: Informati meglio. Prenota meglio. Viaggia meglio.

Le sussidiarie e affiliate di TripAdvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP) possiedono e gestiscono un portfolio di siti web e business che include più di 20 media brand di viaggio: www.airfarewatchdog.com , www.bokun.io , www.bookingbuddy.com , www.citymaps.com , www.cruisecritic.com , www.familyvacationcritic.com , www.flipkey.com , www.gateguru.com , www.holidaylettings.co.uk , www.holidaywatchdog.com , www.housetrip.com , www.jetsetter.com , www.niumba.com , www.onetime.com , www.oyster.com , www.seatguru.com , www.smartertravel.com , www.thefork.com

(inclusi www.lafourchette.com , www.eltenedor.com , www.iens.nl e www.dimmi.com.au ), www.tingo.com , www.vacationhomerentals.com e www.viator.com .

*Fonte: Jumpshot per i siti TripAdvisor, dati mondiali, settembre 2018

**Fonte: TripAdvisor log files, media dei visitatori unici al mese, terzo trimestre 2018