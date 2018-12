Roma, la pioggia e i disagi. Traffico in tilt e guasti alla Metro A

Pioggia senza sosta oggi a Roma. A farne le spese i pendolari, tra traffico in tilt e disagi in tutta la città. Intanto “la stazione metro A Barberini è stata riaperta al flusso passeggeri in uscita. I tecnici stanno lavorando per completare le verifiche sugli impianti di traslazione, che hanno reso necessaria la chiusura della stazione, con l’obiettivo di arrivare al più presto alla riapertura completa. Nel frattempo i treni fermeranno in stazione per consentire la discesa dei passeggeri e l’uscita dalla stazione. L’ingresso in stazione rimane al momento ancora interdetto”. Lo fa sapere Atac. “I controlli sugli impianti proseguono anche alla stazione Spagna, ancora chiusa al traffico passeggeri. Una previsione sui tempi di riapertura sarà disponibile già domani. Rimane attivo il servizio di collegamento bus attivato nella tratta Flaminio-Termini”, conclude Atac, scusandosi “per i disagi procurati”. Resta chiusa anche la stazione di Repubblica.

A Roma oggi , sono previsti 26mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 6.2°C, lo zero termico si attesterà a 1950m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Nel settore climatico Roma e Hinterland

Al mattino Coperto con rovesci intermittenti, al pomeriggio Coperto con rovesci intermittenti, la sera Coperto con pioggia debole intermittente, la notte Coperto con pioggia debole intermittente.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: da una circolazione di bassa pressione posizionata a Est della Sardegna si diparte un fronte caldo causa di maltempo su Lazio e Umbria, dove le precipitazioni saranno diffuse e insistenti per buona parte del giorno, anche copiose su Colli romani, agro pontino e frusinate. Sulla Toscana residui fenomeni interessano i settori orientali e Appenninici al mattino, in attenuazione durante il pomeriggio e con schiarite a cominciare dai settori di Nord Ovest. Limite della neve molto variabile, fino a 300/400 m dell’Appennino tosco-romagnolo, ai 500-900 m di quello umbro e Monti della Laga, fino ai 1700/1900 m dell’Appennino laziale meridionale. Temperature in lieve rialzo le massime e in quota sul Lazio. Venti moderati di Grecale sulla Toscana, meridionali sulle coste del Lazio centro-meridionale; moderati da Sud in quota. Mari generalmente mossi.

Domani a Roma condizioni di tempo asciutto per l’intero week end con molte nubi nella mattinata di sabato e di domenica, ma senza fenomeni di rilievo. Deboli piogge attese dalla serata di domenica. Temperature comprese tra +1°C e +11°C.

Lazio

Deboli piogge o acquazzoni nella mattinata di sabato sul settore costiero e sul Basso Lazio, asciutto altrove. Tempo stabile per la restante parte della giornata con locali nevicate sui rilievi oltre 1000 metri. Tempo stabile nel corso delle ore diurne di domenica con cieli generalmente nuvolosi; piogge dalla serata.

Tempo stabile e soleggiato sulle regioni settentrionali nelle ore diurne, salvo qualche innocuo addensamento sulla Romagna. Condizioni di generale stabilità anche in serata e in nottata con cieli sereni eccetto un aumento della nuvolosità sulle Alpi occidentali.

Condizioni di tempo instabile al Centro Italia al mattino con precipitazioni sparse sull’Adriatico e sul basso Lazio, le quali si andranno ad esaurire al pomeriggio. Neve fino a 300-600 metri in Appennino. Asciutto in serata con ampi spazi di sereno ovunque.

Maltempo al Sud specie sulle zone Peninsulari e sulla Sicilia con fenomeni anche a carattere di temporale sia nelle ore diurne che in quelle serali. Neve in Appennino fino anche a 400-900 metri, più asciutto solo sulla Sardegna con cieli sereni o poco nuvolosi.