Meteo Roma, il peggio deve ancora arrivare: violente piogge e ancora calo delle temperature

Roma

Tempo prevalentemente instabile con piogge anche moderate nel corso della mattinata; fenomeni meni intensi al pomeriggio. Piogge deboli attese anche nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +9°C e +11°C.

Lazio

Condizioni di tempo prevalentemente instabile con piogge nella mattinata su tutti i settori, localmente più intense sulle aree centrali e possibili temporali sul Basso Lazio. Nevicate oltre 1500-1600 metri sui rilievi; fenomeni più attenuati al pomeriggio ad esclusione dei settori meridionali ove si attendono piogge più intense. Deboli precipitazioni in serata su tutto il territorio, con neve in calo fin verso i 1100 metri.

Molte nubi in Emilia Romagna al mattino con possibili nevicate fino in pianura, tempo più stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Migliora il tempo nel corso della giornata in Emilia, precipitazioni ancora probabili in Romagna, nevose a quote molto basse. Bel tempo sulle restanti regioni.

Maltempo al centro Italia con piogge in pianura e neve in montagna, anche abbondante oltre i 1000-1500 metri di quota. Neve in serata e nottata in calo tra Marche e Umbria fino al fondovalle.

Giornata all’insegna del maltempo sia sui settori peninsulari che su quelli insulari con piogge e temporali. Neve in Appennino dalla sera oltre i 1500 metri di quota.

Temperature stazionarie al nord, in aumento al sud Italia.

Una depressione in spostamento dalle Baleari al Nord Africa piloterà la perturbazione responsabile del peggioramento che venerdì interesserà parte d’Italia. Tra tutte, le regioni più coinvolte, saranno quelle centrali. Piogge e rovesci sin dalle prime ore della giornata sul Lazio in estensione rapida a Marche ed Umbria, che saranno le regioni più coinvolte. Ma piogge che raggiungeranno ben presto anche Abruzzo, Molise e alta Puglia in mattinata. Quota neve sui 400/500m sulla dorsale tosco-emiliana, 900m su quella umbro-marchiana, fino a 1200/1500m in Abruzzo e oltre sui rilievi più meridionali.

QUALCHE FIOCCO SULLA PIANURA EMILIANA. Piogge diffuse anche in Sardegna, ma attenzione perché i fenomeni sconfineranno verso nord anche alla dorsale emiliana e alla Romagna, dove incontreranno uno strato di ari fredda adagiato al suolo che consentirà alla neve di cadere a tratti anche in pianura rendendo possibile la caduta di qualche fiocco fino al mattino a Bologna, oltre che sui fondovalle appenninici emiliani. Prevarrà la pioggia invece sulla Romagna con qualche fenomeno atteso fin sulle coste venete e friulane.

Fuori dai giochi il resto del Nord con prevalenza delle schiarite, nubi in aumento in giornata sul resto del Sud con comparsa di alcune piogge che si concentreranno prevalentemente sulla fascia ionica, fino al Salento. Nuove perturbazioni previste in arrivo nel weekend.