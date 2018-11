Bomba d’acqua a Roma: allagamenti e traffico in tilt. Voragine sulla Pontina

Da questa notte sulla capitale e in tutto la provincia si sta abbattendo un vero e proprio nubifragio che sta creando diversi disagi alla viabilità ordinaria.

Strade allagate, traffico in tilt e fiumi d’acqua per le strade. Questa la situazione in una delle zone più colpite, come Cinecittà, Quadraro, Torrenova e tutta l’area a sud di Roma.

Problemi anche a Roma Nord e sulla Cristoforo Colombo. Diverse segnalazioni ci indicano criticità sulle principali arterie in entrate e in uscita dalla capitale.

I vigili del fuoco stanno intervenendo sulla via Pontina per una voragine che si è verificata in località San Vito di SanFeliceCirceo (LT). Un’autovettura, è rimasta coinvolta. Sono in corso ricerche dei vigili del fuoco per la presenza di possibili dispersi.

METEO ITALIA, MALTEMPO – Domenica, una nuova perturbazione in arrivo dall’Atlantico farà il suo ingresso nel Mediterraneo determinando un’altra fase di maltempo. Obiettivo principale del peggioramento saranno le regioni del Centro Sud mentre il Nord sarà solo lambito. Non farà freddo stante la provenienza della massa d’aria oceanica con i valori termici che nel complesso saranno sopra le medie tipiche del periodo.

METEO DOMENICA ITALIA – Piogge e temporali, anche intensi, interesseranno gran parte del Sud Italia, Lazio e Abruzzo; rovesci e temporali anche in Sardegna. Piogge che coinvolgeranno Toscana, Marche e Umbria. La risalita della perturbazione porterà qualche pioggia anche su parte del Nord Est, essenzialmente tra Emilia orientale, Romagna, basso Veneto e Friuli Venezia Giulia. Altrove tempo perlopiù asciutto seppur con presenza di nubi in Valpadana. Tendenza a peggioramento dalla serata al Nord Ovest con precipitazioni su basso Piemonte, Liguria, Alta Toscana e Sardegna. Ventilazione tesa di Scirocco, rotazione a Ponente e Maestrale dalla sera.

TENDENZA METEO SETTIMANA – La bassa pressione insisterà soprattutto al Centro Sud, nel contempo inizierà ad affluire aria relativamente più fredda con temperature in calo.