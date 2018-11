Arriva il nuovo albero di natale per piazza San Pietro

“Sarà issato domani 22 novembre in mattinata in Piazza San Pietro il grosso abete rosso, proveniente dal territorio di Pordenone e donato dalla Regione Friuli Venezia Giulia per fungere per quest’anno da Albero di Natale”. Lo si legge in una nota dell’associazione Eventi e della Diocesi Concordia di Pordenone. “L’abete alto 23 metri, dal diametro al petto di 50 cm e del peso di circa 4.5 tonnellate è giunto a destinazione vivo e rigoglioso ed è ora pronto essere collocato accanto all’obelisco ed essere decorato. Moltissime richieste pervenute alla Sala Stampa vaticana da troupe televisive nazionali ed internazionali, per seguire la procedura di innalzamento dell’abete, a testimonianza della grande attesa per l’appuntamento in questo luogo simbolo della cristianità. L’albero è giunto a Roma nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 novembre dopo un viaggio di 600 km dal pordenonese alla Capitale. Alle ore 7.00 di giovedì 22 novembre varcherà i confini dello Stato Vaticano ed inizieranno le procedure di scarico e disimballaggio sotto l’attenta supervisione del tecnico Andrea Maroé – della Gian Trees Foundation ONLUS ETS – esperto di ‘superalberi’ incaricato dall’Associazione EVENTI – promotrice dell’iniziativa insieme alla Diocesi di Concordia-Pordenone – di seguire la fase più delicata del progetto e di coordinarsi con il personale del Servizio Giardini dello Stato Vaticano per la messa a dimora dell’albero. Una volta disancorato dal pianale del rimorchio su cui ha viaggiato, l’abete sarà sollevato. Verranno sciolte tutte le legature della rete e rimosso il doppio strato di geotessuto protettivo in cui è avvolto, portando così l’esemplare finalmente alla luce del sole romano. Verso le ore 13 l’abete avrà già la sua collocazione definitiva al centro del colonnato del Bernini accanto all’obelisco ed alla destra del Presepe, e sarà pronto per essere addobbato dallo staff del Servizio Giardini, diretto dal “Giardiniere del Papa” Rafael Ignacio Tornini, Primo Geometra presso la Direzione dei Servizi Tecnici del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Giungeranno invece a Roma lunedì 26 novembre i 50 alberelli più piccoli, offerti da alcuni Comuni del comprensorio dell’ormai ex Provincia di Pordenone, da realtà industriali del territorio friulano ed altri enti ed istituzioni. Su ogni alberello sarà apposto un cartoncino recante il logo dell’iniziativa e delle realtà partner. In particolare si ricorda che l’albero destinato a Casa Santa Marta, dove risiede Papa Francesco, è stato donato dai detenuti della Casa Circondariale di Pordenone.

E’ invece offerto dall’Unione Industriali di Pordenone, dalla Fondazione CRO di Aviano e dalle suore del Monastero della Visitazione di San Vito al Tagliamento, l’esemplare destinato al ex-monastero Mater Ecclesiae, nei Giardini Vaticani, oggi residenza del Papa Emerito, Benedetto XVI. La cerimonia di illuminazione dell’albero di Natale in Piazza San Pietro si svolgerà il prossimo 7 dicembre, alle ore 16.30 e le luci rimarranno accese fino al 13 gennaio 2019. La conferenza stampa di presentazione dell’evento si svolgerà a Pordenone, martedì 27 novembre, alle ore 12 in Curia, alla presenza del Vescovo S.E. Monsignor Giuseppe Pellegrini e delle autorità regionali e locali. Il progetto “Albero di Natale in Vaticano 2018″ è frutto del lungo sodalizio avviato nel 2007 tra Libreria Editrice Vaticana e la città di Pordenone che ha creato nell’anno 2009 le precondizioni affinché fosse inoltrata formale richiesta alla Città del Vaticano per offrire il tradizionale l’Albero di Natale in Piazza San Pietro per l’anno 2018, in coincidenza con il 50esimo anniversario della costituzione della Provincia di Pordenone. Nonostante l’Ente territoriale provinciale sia stato di fatto soppresso dalla legge regionale, l’evento sarà un’occasione per ricordarne l’anno di istituzione. L’iniziativa sarà poi un’occasione unica per la Destra Tagliamento e per la Regione Friuli Venezia Giulia tutta, che per la prima volta partecipa a questa storica iniziativa. Al di là del forte valore religioso, si tratterà dunque di un’occasione di grande visibilità per il nostro territorio regionale. La tradizione dell’albero di Natale in Piazza San Pietro è stata avviata nel 1982 per espresso volere di Papa Giovanni Paolo II, che quell’anno aveva ricevuto in dono un abete da un contadino polacco, che l’aveva portato fino a Roma. Da allora e in questi 36 anni, l’albero è stato offerto ogni anno da una diversa regione Europea. Un fitto calendario che vede esaurite le disponibilità del Vaticano fino al 2035. Tra gli italiani, dopo il Trentino Alto Adige (record di presenze), la Calabria, il Molise, la Valle d’Aosta e la Lombardia, è il momento del Friuli Venezia Giulia, che prende parte per la prima volta all’iniziativa con la realtà territoriale di Pordenone”.