Meteo Roma e Lazio: ecco la situazione delle prossime ore

Roma

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con cieli sereni al mattino, poco nuvolosi al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo. Generale assenza di nuvolosità in serata. Temperature comprese tra +9°C e +20°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile al mattino con sole prevalente su tutto il territorio; poco nuvoloso al pomeriggio con possibili piogge sul Basso Lazio. Tempo asciutto in serata e nottata con nubi sparse e schiarite.

Condizioni di tempo stabile al Nord al mattino con sole prevalente in montagna e lungo le coste, foschie, nebbie e nubi basse specie sulle pianure e nelle vallate. Nebbie e nubi basse in rapido dissolvimento al pomeriggio con l’ ingresso delle correnti secche da est, solo tra Piemonte, Valle d’ Aosta e Lombardia avremo ancora addensamenti nuvolosi e possibili deboli precipitazioni.

Foschie o nebbie mattutine sui settori interni del centro Italia ma in rapido dissolvimento durante la giornata con sole prevalente ovunque tranne in Abruzzo e Marche dove non si esclude la possibilità di deboli precipitazioni specie in serata.

Peggiora il tempo al sud Italia con piogge sparse specie durante la seconda parte della giornata. Fenomeni più diffusi e intensi sulla Puglia, Calabria e sulla Sicilia.

Temperature in sensibile calo da nord a sud.

