Meteo Roma, ancora piogge e calo delle temperature. Poi cambia tutto

Maltempo per tutta la giornata di oggi con piogge e temperature ancora in calo. Miglioramenti in vista nella giornata di domani. Ecco le previsioni nello specifico.

Roma

Nubi sparse e schiarite per gran parte della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati. Peggiora tra la sera e la notte con piogge e acquazzoni sparsi in arrivo dal mare. Temperature comprese tra +13°C e +21°C.

Lazio

Giornata con tempo prevalentemente stabile su tutta la regione con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo associati. Peggiora tra la sera e la notte a partire dalle coste con piogge e temporali sparsi in estensione al resto della regione.

Nazionale

Maltempo sulle regioni settentrionali con fenomeni anche intensi e a carattere di nubifragio su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Dalla serata fenomeni intensi anche verso Lombardia. Molte nuvole anche al Nord-Est con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto solo sulla Romagna. Nuvolosità irregolare al Centro Italia per gran parte della giornata ma con tempo asciutto. Piogge sparse solo sulla Toscana, localmente a carattere di temporale sulle coste dal pomeriggio. Peggiora sulle regioni Tirreniche tra la sera e la notte con piogge e temporali sparsi. Tempo stabile sulle regioni del Sud per gran parte della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti più compatti su Puglia meridionale e Sardegna con locali piogge associate. Dalla sera peggiora anche sulla Sicilia.

Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie o in lieve aumento.