Meteo Roma, l’allerta non è finita: ecco fino a quando pioverà

“Il maltempo non concede tregua all’Italia alle prese con una nuova perturbazione che nella giornata di venerdì sarà responsabile di piogge e temporali localmente intensi”- lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – “attenzione particolare a bassa Toscana, Lazio, nord Campania e Sicilia dove non escludiamo nuovi nubifragi”

ANCHE IL WEEKEND SARA’ MOVIMENTATO – “Non sarà finita qui, in quanto anche il weekend sarà almeno in parte rovinato dalla pioggia” – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – “ infatti avremo ancora locali precipitazioni su Nordovest, centrali tirreniche ma soprattutto su Sicilia e Sardegna dove saranno possibili nuovi forti temporali. è invece attesa una nuova perturbazione con una passata di rovesci e temporali al Centrosud a partire dalle tirreniche. Piogge in intensificazione anche sul Piemonte, poi gradualmente resto del Nordovest ed Emilia Romagna entro fine giornata. Non farà particolarmente freddo, anzi il clima diurno sarà spesso mite, specie sulle adriatiche dove si potranno superare punte di 20°C. Questo per via dell’insistenza di venti di Libeccio od Ostro”

TENDENZA, TEMPO A TRATTI PIOVOSO ANCHE NELLA PROSSIMA SETTIMANA – “Il prosieguo potrebbe essere molto dinamico almeno nella prima parte. Anche la prossima settimana vedrà nuovi passaggi piovosi diretti soprattutto al Nord e tirreniche e in un contesto climatico relativamente mite. Certo non mancheranno anche delle parentesi asciutte e almeno parzialmente soleggiate specie sulle adriatiche. Il freddo? Rimarrà per ora lontano dall’Italia” – concludono da 3bmeteo.com