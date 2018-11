Maltempo, pioggia e freddo nella capitale: 2 giorni di allerta meteo

Sulla Capitale tra giovedì e venerdì il tempo tenderà a farsi molto perturbato con possibilità di precipitazioni localmente forti, anche a carattere temporalesco; migliora nel weekend con massime in ascesa.

A Roma oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata, sono previsti 46.8mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3138m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

Nel settore climatico Roma e Hinterland

Al mattino Coperto con pioggia debole intermittente, al pomeriggio Nubi sparse con possibili piovaschi, la sera Nubi sparse con possibili piovaschi, la notte Temporali di forte intensità.

SABATO: Il vortice depressionario si isola sulle coste tunisine convogliando correnti più asciutte sui settori centrali tirrenici. Al mattino molte nubi con piogge che interessano i settori occidentali toscani, nuvolosità stratificata altrove con tempo asciutto. In giornata passaggio a cieli poco o parzialmente nuvolosi per velature con addensamenti sui versanti orientali della dorsale e sui mari, qui con piogge. Poche novità fino a notte quando si avranno più nubi in prossimità delle coste laziali e arcipelago toscano, altrove nubi e schiarite. Temperature stabili nei minimi, in aumento nei massimi con punte di 22°C sui litorali laziali. Venti deboli da ENE su interne, moderati da SE su coste e mari fino a E su alta Toscana ma in generale attenuazione entro sera e rotazione notturna ovunque a ENE; moderati o tesi da SE in quota. Mari mossi.