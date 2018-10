Meteo Roma, mercoledì tregua poi tornano piogge e forte maltempo

Roma

Giornata di tregua domani a Roma, ma la stabilità durerà poche ore. Giovedì e venerdì, infatti, torneranno le piogge, anche abbondanti.

Sole prevalente al mattino mentre al pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare ma comunque senza fenomeni. Tempo in peggioramento in serata con piogge sparse anche in nottata. Temperature comprese tra +13°C e +20°C.

Lazio

Giornata all’insegna della generale stabilità nelle ore diurne, con ampi spazi di sereno alternati a nubi sparse man mano sempre più compatte ad iniziare dal pomeriggio. Peggiora in serata con piogge sparse ad iniziare dalle coste che bagneranno poi tutta la regione.

Nazionale

Maltempo fin dal mattino al Nord Italia, con acquazzoni, temporali e neve fino a 1200-1400 metri specie su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Fenomeni in progressiva estensione verso Lombardia ed Emilia dal pomeriggio, precipitazioni diffuse in nottata. Condizioni di tempo stabile sulle regioni centrali nelle ore diurne con addensamenti sparsi alternati ad ampi spazi di sereno. Peggiora in serata ad iniziare dal Tirreno con piogge e pioviggini sparse, tempo instabile in nottata su tutte le zone. Giornata all’insegna del tempo instabile al Sud con piogge ad iniziare dalla Sicilia in estensione al pomeriggio anche a Sardegna, Calabria e Campania. Precipitazioni diffuse in serata e in nottata con temporali anche intensi sulle Isole Maggiori.

Temperature in diminuzione nei valori minimi, massime invece in aumento.