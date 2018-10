Meteo Roma, temporali in arrivo. Ecco la situazione delle prossime ore

Temporali in arrivo sulla capitale. Il pomeriggio, infatti, sarà all’insegna del maltempo. Leggero miglioramento in serata.

Roma

Tempo stabile domani al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Nubi sparse e schiarite anche al pomeriggio e in serata ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature comprese tra +16°C e +27°C.

Lazio

Al mattino nubi sparse sul Lazio alternate a schiarite specie lungo le coste con tempo asciutto. Possibilità di isolate piogge sparse al pomeriggio sui settori interni, più asciutto altrove. Tempo stabile in serata e nottata con cieli sereni o poco nuvolosi per nubi alte in transito.

Nazionale

Tempo stabile al Nord Italia con nuvolosità irregolare al mattino localmente anche compatta specie su basso Piemonte ed Emilia Romagna. Nubi alte in transito tra pomeriggio e sera su tutte le regioni ma senza fenomeni di rilievo associati. Nuvolosità irregolare sulle regioni del Centro con locali piogge al mattino lungo l’Adriatico. Tempo stabile anche al pomeriggio salvo isolati fenomeni su zone interne di Lazio e Abruzzo. Poco nuvoloso dalla sera su tutti i settori senza fenomeni associati. Piogge sparse al mattino al Sud Italia specie su Molise, Calabria e Isole Maggiori. Tra pomeriggio e sera nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni con piogge sparse possibili su Calabria, Sicilia e Sardegna. Più asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento al Nord e lungo il Tirreno.