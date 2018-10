Terremoto, campagna social Pirozzi: «Fondi sms a Comuni distrutti»

Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice e presidente della commissione Ricostruzione del Consiglio regionale del Lazio, ha lanciato su Facebook una campagna social perchè il denaro raccolto con gli sms solidali in occasione del sisma del 2016 sia girato “ai Comuni che hanno avuto la distruzione” e non “alla realizzazione di opere pubbliche”. “Tutte le persone che si riconoscono in questa mia idea – ha spiegato – si facciano una foto con un cartello con scritto ‘Date i soldi ai terremotati #smssolidali’. Tutte le foto e le dimostrazioni di condivisione di questo principio li portero’ all’attenzione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e del premier Giuseppe Conte. E una cosa – ha detto ancora Pirozzi – che mi sta qui sul gozzo, io sono stata l’unica persona che si e’ occupata degli sms solidali e, in tempi non sospetti, ho denunciato la vicenda. In questa campagna della solidarieta’ si sono incassati 38 milioni di euro. Circa 8 milioni di italiani hanno digitato quel numero – ha proseguito – bisogna ripristinare la volonta’ popolare di dare un aiuto a chi ha avuto la distruzione. Non a fare le opere pubbliche” come invece, spiega, e’ stato deciso da Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria. “Cosi’ e’ stata tradita la volonta’ popolare” ha concluso Pirozzi.