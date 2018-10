Tuoni, lampi e bomba d’acqua a Roma: allagamenti e traffico in tilt

Dalle 18 e 30 sulla capitale e a Roma sud si è abbattuto un incredibile nubifragio che sta creando diversi disagi alla viabilità ordinaria. Strade allagate, traffico in tilt e fiumi d’acqua per le strade.

Questa la situazione in una delle zone più colpite, come Cinecittà, Quadraro, Torrenova e tutta l’area a sud di Roma.

Difficile la visibilità in via Cristoforo Colombo e sull’Ostiense. Situazione complicata anche al nord di Roma e a Cinecittà, ma le difficoltà maggiori si registrano in entrata e in uscita dalle principale arterie della capitale.

Roma

Domani bel tempo al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, nubi in aumento al pomeriggio senza precipitazioni associate, stabile in serata. Temperature comprese tra +15°C e +24°C

Lazio

Condizioni di tempo stabile su tutta la regione al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge al pomeriggio possibili solo sui settori più interni della regioni, stabile in serata.

Nazionale

Nubi in transito al mattino sul Piemonte e Valle d’ Aosta con possibili piogge, bel tempo altrove con sole prevalente. Piogge anche al pomeriggio sulle reggioni più occidentali e nubi alte in transito sulle restanti regioni, sempre con tempo stabile Precipitazioni in intensificazioni in serata e nottata sul nord-ovest, asciutto ad est. Tempo asciutto al mattino sulle regioni centrali con ampi spazi di sereno, nubi in aumento durante la seconda parte della giornata ma con tempo in prevalenza asciutto eccetto locali precipitazioni sull’ Appennino. Instabilità marcata in Sardegna con piogge anche intense sul settore orientale e meridionale, tempo stabile altrove eccetto locali piogge sui settori interni peninsulari e lungo le coste ioniche di Calabria e Sicilia.Temperature in lieve calo nei valori massimi.