Meteo Roma, ultime ore di sole. In arrivo clima invernale e pioggia

Ultime ore di sole. Il clima sta infatti per avere un brusco cambio di direzione: da venerdì clima decisamente freddo e violenti temporali. Da venerdì la struttura depressionaria tornerà a muoversi verso nord, bloccata di fatto da un campo anticiclonico presente tra i Balcani e il Mediterraneo orientale. Ci sarà un generale aumento della copertura nuvolosa al Centro, fin verso l’Emilia Romagna nella seconda parte di venerdì, con piogge che inizieranno a investire Lazio, Abruzzo e basse Marche, in moto verso l’alto Adriatico e parte del Nord nel corso del weekend.

Roma

Sole prevalente al mattino mentre dal pomeriggio la nuvolosità è attesa in progressivo aumento pur senza fenomeni di rilievo. Cieli irregolarmente nuvolosi anche in serata e in nottata ma con tempo asciutto. Temperature comprese tra +16°C e +28°C.

Lazio

Condizioni di tempo generalmente stabile ma con molte nubi man mano sempre più compatte specie a partire dal pomeriggio ad iniziare dai settori meridionali. Anche in serata e in nottata sono attesi addensamenti sparsi con possibili precipitazioni sulle coste del basso Lazio.

Nazionale

Giornata caratterizzata dal tempo asciutto sulle regioni settentrionali come anche dal sole prevalente sia sulle coste che sulle zone interne. Atteso solo qualche locale addensamento sulle Alpi tra il pomeriggio e la sera ma senza fenomeni di rilievo. Tempo stabile e generalmente soleggiato al mattino al Centro, con la nuvolosità che tenderà ad aumentare dal pomeriggio specie su Lazio e Abruzzo. Non sono attesi fenomeni di rilievo fatta eccezione per qualche pioggia sulle coste tirreniche. Ampi spazi di sereno altrove. Condizioni di tempo instabile al Sud Italia, con acquazzoni e temporali sparsi anche di forte intensità che interesseranno sia le zone Peninsulari che quelle Insulari. Sono attesi fenomeni sia nelle ore diurne che in quelle serali e notturne.

Temperature in generale aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.