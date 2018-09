Meteo Roma, pioggia fino a venerdì. Ecco le previsioni nel dettaglio

Roma

Domani cieli irregolarmente nuvolosi al mattino ma con tempo asciutto mentre al pomeriggio e in serata sono possibili locali piogge o acquazzoni. Nuovamente tempo stabile dalla nottata. Temperature comprese tra +21°C e +30°C.

Pioggia anche venerdì. A Roma dopodomani , sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

Lazio

Giornata all’insegna del tempo instabile su tutta la regione con qualche pioggia già al mattino sui rilievo e poi acquazzoni e temporali fin sulle coste a partire dal pomeriggio. Anche in serata il tempo rimarrà instabile mentre in nottata i fenomeni tenderanno generalmente ad esaurirsi.

Nazionale

Sole prevalente al Nord Italia fin dal mattino con tempo generalmente stabile sia sulle coste che sulle zone interne. Qualche nube in più solo sui rilievi nelle ore pomeridiane e serali dove non si escludono isolati acquazzoni ma in rapido esaurimento. Tempo instabile al Centro con piogge e acquazzoni ad iniziare dall’Abruzzo, i quali si estenderanno poi anche all’Umbria e al Lazio interessando in parte pure Marche e Toscana. Fenomeni localmente intensi anche in serata, più asciutto solo dalla notte. Acquazzoni e temporali protagonisti sulle regioni meridionali con fenomeni anche intensi sia sui settori Peninsulari che su quelli Insulari. Maltempo intenso in Sardegna con forte vento per tutto l’arco della giornata. Temperature minime stazionarie, massime invece in aumento al Nord e sul Tirreno, in calo altrove.