Meteo Roma, break di temporali: poi ancora estate

L’alta pressione africana che ha riportato l’estate sull’Italia ha i giorni contati. Una perturbazione atlantica la minerà già da giovedì prossimo. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il tempo subirà un graduale peggioramento da giovedì con nubi via via più diffuse al Centro-Nord e primi temporali su Piemonte, Liguria e Sardegna. Nel corso di venerdì la perturbazione si estenderà anche al resto d’Italia, con rovesci e temporali sparsi non solo al Nord specie sui settori alpini orientali, ma anche su tutto l’Appennino centro-meridionale, le zone adiacenti ad esso e localmente fin verso le coste di Sicilia, Puglia e Calabria. Assieme alle precipitazioni assisteremo ad un abbassamento delle temperature di circa 5-6°C. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it avvisa che il tempo tornerà a migliorare nel corso del weekend con ultimi occasionali temporali sui rilievi. In anteprima assoluta il direttore Sanò, annuncia un colpo di scena; da lunedì 17 una nuova e imponente rimonta dell’alta pressione africana farà riscoppiare l’estate almeno fino alla fine del mese.