Meteo Roma, tempo stabile ma non durerà. Le previsioni nel dettaglio

Roma

Gionata all’insegna del tempo stabile sulla Capitale con sole prevalente nelle ore diurne e ampie schiarite anche in serata e in nottata. Temperature comprese tra +18°C e +30°C.

Lazio

Tempo stabile e soleggiato su tutta la regione al mattino così come al pomeriggio, salvo qualche nube sugli Appennini ove non si escludono isolati fenomeni. Cieli sereni poi in serata e in nottata sia sulle coste che sulle zone interne.

Nazionale

Giornata all’insegna della generale stabilità al Nord Italia, con sole prevalente specie sulle coste e sulle pianure. Qualche nube in più sulle Alpi e sugli Appennini dove non si escludono locali temporali tra il pomeriggio e la sera. Condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato sulle regioni centrali sia nelle ore diurne che in quelle serali, salvo qualche locale addensamento sulle zone interne con possibili isolate piogge al pomeriggio specie tra Marche e Abruzzo. Ampi spazi di sereno al Sud al mattino sia sulle zone peninsulari sia su quelle insulari, mentre nelle ore pomeridiane sono possibili locali acquazzoni o temporali sugli Appennini, sulla Puglia e sulla Sardegna. Cieli sereni o poco nuvolosi nuovamente in serata con tempo asciutto.



Temperature stabili o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

“L’ondata di maltempo che ha interessato la Penisola negli ultimi giorni, special modo il Centro Nord con allagamenti e disagi, si muove verso levante attenuandosi; le condizioni meteo volgono così verso un generale quanto temporaneo miglioramento”. Lo dice in una nota il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera che aggiunge – “La bassa pressione che si è formata sull’Italia è stata responsabile in questo fine settimana di una fase di maltempo tardo estivo su diverse regioni ma in particolare del Centro nord dove si sono avuti veri e propri nubifragi accompagnati da grandine intensa e raffiche di vento”

VERSO UN MIGLIORAMENTO – La perturbazione adesso si sposta sull’Est Europa e perderà via via importanza. Tuttavia ancora fino a martedì ci sarà la possibilità per qualche acquazzone su Alpi, Nord Est, Emilia Romagna e zone interne ed appenniniche del Centro. Nella seconda parte di martedì un promontorio anticiclonico raggiungerà il Mediterraneo; fino a giovedì avremo così un ritorno a condizioni estive con tempo perlopiù soleggiato soprattutto al Centro Sud. Le temperature subiranno un aumento e si porteranno su valori di poco sopra la media del periodo con punte di 30°C in Valpadana, Toscana, Umbria e Lazio.

GIOVEDÌ SERA NUOVA PERTURBAZIONE: si tratterà comunque di una breve tregua. Già dalla serata di giovedì è atteso un nuovo peggioramento con nuovi acquazzoni e qualche temporale che dalle Alpi si estenderanno dapprima a gran parte del Nord, entro venerdì anche a al Centro. Il tutto sarà accompagnato da un nuovo calo delle temperature. Altrove tempo in prevalenza soleggiato e con clima estivo. “Settembre inizia movimentato con anticicloni di breve durata e passaggi piovosi, un proseguimento del trend di questa stagione estiva. L’estate 2018 è ‘contrastante’ per l’Italia: risulta calda ma anche piovosa con anticicloni deboli e che spesso preferiscono stazionare sul Centro nord Europa” – concludono da 3bmeteo.