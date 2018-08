Meteo Roma, ultimi giorni di sole poi temporali e calo netto delle temperature

Roma

Giornata caratterizzata bel tempo con sole al mattino e al pomeriggio, cieli sereni o poco nuvolosi anche in sera e nottata. Temperature comprese tra +18°C e +32°C

LazioCondizioni di generale stabilità su tutte le provincie con sole prevalente sia al mattino che durante il pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi anche in serata e nottata.

Nazionale

Bella giornata al Nord Italia con sole prevalente salvo innocue velature in transito sulle regioni nord-occidentali al mattino e al pomeriggio su tutte le regioni. Da segnalare soltanto la possibilità di isolati brevi piovaschi sulle Alpi occidentali. Condizioni di generale stabilità sulle regioni centrali sia nelle ore diurne che in quelle serali con ampi spazi di sereno eccetto innocue velature in transito in Toscana e Umbria. Bel tempo al Sud, sia sui settori Peninsulari sia su quelli Insulari, con sole prevalente eccetto qualche nube in transito in Sardegna. Da segnalare soltanto la possibilità di isolati brevi piovaschi sulla Sila e Pollino. Temperature in sensibile aumento ovunque.

Nei prossimi giorni

Tra martedì e venerdì tanto sole sulla Capitale grazie al rinforzo dell’alta pressione, si segnala solo qualche velatura in transito nel corso di mercoledì. Clima più fresco al primo mattino mentre risulterà ancora caldo di giorno con massime prossime ai 30/31°C. Maggiore variabilità tra sabato e Domenica, con possibilità anche di qualche rovescio o temporale.

Temperature in calo e temporali

Dall’inizio della prossima settimana freddo e temporali in arrivo. Durante la giornata di lunedì la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3400m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.