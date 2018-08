Meteo Roma, ancora temporali previsti nel pomeriggio

Roma

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi mentre tra pomeriggio e sera avremo lo sviluppo di nuvolosità con possibilità di locali temporali. Temperature comprese tra +22°C e +32°C.

Lazio

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutta la regione con tempo stabile. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio sulle zone interne con piogge e temporali sparsi, più asciutto lungo le coste. Residue piogge in serata prima di un generale miglioramento.

Nazionale

Nubi irregolare al mattino sulle regioni settentrionali ma con tempo asciutto salvo locali piogge sulle Alpi altoatesine. Acquazzoni e temporali anche intensi al pomeriggio sui rilievi alpini e appenninici e localmente sulla pianura Padana, piogge diffuse in serata eccetto sulla Liguria. Cieli sereni o poco nuvolosi al centro Italia al mattino, acquazzoni e temporali durante il pomeriggio sulle zone interne centrali, residui fenomeni in serata sui settori più interni mentre in nottata torna ad essere stabile con ampi spazi di sereno. Condizioni di tempo stabile al mattino con nubi sparse alternate ad ampie schiarite eccetto in Sicilia dove saranno possibili alcuni temporali. Al pomeriggio temporali anche intensi specie sulle zone interne sia peninsulari che insulari, residui fenomeni in serata tra Sicilia, Calabria e Basilicata. Temperature stabili o in leggera diminuzione specie al nord Italia.