Meteo Roma, ecco le previsioni per il weekend

Roma

Giornata all’insegna del tempo stabile quella di con sole prevalente alternato a qualche innocua nube sia nelle ore diurne che in quelle serali. si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi fin dal mattino. Temperature comprese tra +22°C e +35°C.

Lazio

Instabilità pomeridiana con acquazzoni e temporali specie sugli Appennini e sulle zone interne meridionali della regione. Fenomeni in esaurimento dalla serata, mentre altrove i cieli rimarranno sereni o poco nuvolosi. condizioni di tempo prevalentemente asciutto sia sulle coste che sulle zone interne, con ampi spazi di sereno alternati solo a qualche nube per tutto l’arco della giornata. Isolati acquazzoni al pomeriggio solo al confine con l’Abruzzo.

Nazionale

Piogge e temporali al Nord fin dal mattino, con precipitazioni ad iniziare da Veneto e Friuli. Al pomeriggio instabilità diffusa sulle Alpi e sugli Appennini, con acquazzoni in estensione verso le pianure e le coste orientali i quali insisteranno anche in serata. Mattinata all’insegna del sole al Centro Italia, mentre al pomeriggio l’instabilità tenderà ad aumentare sugli Appennini con possibili acquazzoni e temporali. Più asciutto e soleggiato sulle coste. Residui fenomeni sulle zone interne in serata ma in rapido esaurimento. Giornata caratterizzata dal tempo generalmente asciutto sulle regioni meridionali, con sole prevalente alternato a qualche addensamento sparso. Possibili locali acquazzoni pomeridiani solo sulle zone interne peninsulari in rapido esaurimento dalla sera.

Temperature stazionarie o in leggero calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.