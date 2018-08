Meteo Roma, ecco le previsioni di domani

Roma

Tempo stabile e soleggiato al mattino mentre tra il pomeriggio e la serata sono possibili rapidi acquazzoni. Tempo nuovamente asciutto in nottata con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +23°C e +35°C.

Lazio

Instabilità pomeridiana protagonista con acquazzoni e temporali anche intensi a partire dagli Appennini e sulle zone limitrofe, più asciutto solo sulle coste. Fenomeni anche in serata sui settori interne della regione, tempo stabile dalla nottata.

Nazionale

Instabilità pomeridiana sulle regioni settentrionali, con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennini in estensione verso le zone pedemontane e sulle pianure emiliane. Fenomeni sparsi anche in serata con le ultime piogge nella notte specie sul Piemonte. Condizioni di tempo stabile al mattino al Centro, prima che al pomeriggio si possano sviluppare acquazzoni e temporali anche intensi sulle zone interne sia tirreniche che adriatiche. Piogge ancora in serata, più asciutto solo sulle coste con nubi sparse. Giornata caratterizzata da piogge e acquazzoni pomeridiani al Sud Italia, con fenomeni localmente intensi sia sulle zone interne peninsulari sia sulle Isole Maggiori con temporali fin sulle coste. Le precipitazioni insisteranno fino alla serata, tempo più asciutto dalla notte. Temperature stabili o in leggera diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.